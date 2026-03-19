Paulo Henrique em treino do VascoDikran Sahagian / Vasco
Vasco confia em volta por cima de Paulo Henrique: ‘Não esqueceu como jogar’
Lateral, de 31 anos, foi destaque no ano passado
Nuno Moreira cita 'segredo' para melhora do Vasco e admite: 'Estava triste'
Atacante português marcou pela primeira vez na temporada, em vitória sobre o Fluminense
Vasco consolida fama de 'carrasco' e vira pedra no sapato de Zubeldía no Fluminense
Tricolor só tem três derrotas no Maracanã com o treinador, ambas para o Cruz-Maltino
Rojas muda dinâmica do Vasco e se destaca como garçom em virada no clássico
Meia entrou no segundo tempo e comandou a vitória sobre o Fluminense
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Lateral, de 31 anos, foi destaque no ano passado
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