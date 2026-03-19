Paulo Henrique em treino do Vasco - Dikran Sahagian / Vasco

Paulo Henrique em treino do VascoDikran Sahagian / Vasco

Publicado 19/03/2026 13:15

Rio - Destaque do Vasco na temporada passada, Paulo Henrique, de 31 anos, não vive um bom momento em 2026. Apesar disso, o Cruz-Maltino confia que o lateral-direito irá recuperar o bom futebol, que o fez ser convocado por Carlo Ancelotti para servir à seleção brasileira.

"Um dos primeiros que eu falei quando cheguei foi o PH. Eu falei: "cadê aquele jogador que chegou à seleção brasileira? Você desaprendeu? Você não desaprendeu, estou te dando confiança. Quero que você jogue, nos ajude. Você não chegou à toa na seleção. O ano passado você fez um ano maravilhoso, então, você não esqueceu como jogar", afirmou Renato Gaúcho, depois da vitória sobre o Fluminense.

Paulo Henrique foi substituído no intervalo por Pumita e o Vasco acabou melhorando na partida e conseguindo a virada sobre o Fluminense no segundo tempo.

Na atual temporada, o lateral entrou em campo em 10 jogos e deu uma assistência. Em 2025, Paulo Henrique fez 58 partidas, marcou quatro vezes e deu oito assistências.