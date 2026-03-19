Vasco venceu o Fluminense de virada, nesta quarta-feira (18), com gols de Nuno Moreira, Claudio Spinelli e Thiago Mendes - Matheus Lima/Vasco

Vasco venceu o Fluminense de virada, nesta quarta-feira (18), com gols de Nuno Moreira, Claudio Spinelli e Thiago MendesMatheus Lima/Vasco

Publicado 19/03/2026 18:09

virada do Vasco sobre o Fluminense, na última quarta-feira (18), consolidou um retrospecto negativo para a equipe de Zubeldía contra o rival. Desde a chegada do treinador argentino, o Tricolor perdeu apenas três de 22 jogos disputados no Maracanã. Todas foram para o Cruz-Maltino. Rio - A, consolidou um retrospecto negativo para a equipe de Zubeldía contra o rival. Desde a chegada do treinador argentino, o Tricolor perdeu apenas três de 22 jogos disputados no Maracanã. Todas foram para o Cruz-Maltino.

O triunfo sobre o Fluminense, pela sétima rodada deste Brasileirão, também reforçou outra sina: o Vasco não perde para o Tricolor como mandante em competições nacionais no Maracanã desde 1988. Nestes 38 anos, foram sete vitórias do Gigante da Colina e três empates em dez jogos.

Além dos tabus enfrentando o rival no Maracanã, os números do confronto não têm ajudado o Fluminense. Com a vitória por 3 a 2, o Vasco chegou a 96 gols marcados contra o Tricolor no Brasileirão. Assim, se tornou o time carioca que mais marcou contra o rival e o quarto, no ranking geral.

Neste século, o retrospecto também favorece o Cruz-Maltino, que venceu 34 dos 86 jogos disputados contra o Fluminense. Além das vitórias do Vasco, foram 32 empates e 20 vitórias dos tricolores. Assim, o Gigante da Colina se isolou como o 2º clube que mais venceu o Tricolor no século, somente atrás do Flamengo, que tem 43 vitórias.

Agora, resta ao Fluminense de Zubeldía focar na partida contra o Atlético-MG, no próximo sábado (21), às 18h30 (de Brasília). Como os times se enfrentarão no Maracanã, o retrospecto positivo do Tricolor no estádio, sob o comando de Zubeldía, entrará em campo novamente.

Enquanto isso, o Vasco enfrenta o Grêmio, às 16h deste domingo (22). Em São Januário, o Cruz-Maltino acredita em uma vitória para manter a boa sequência com Renato Gaúcho enfrentando seus ex-times. Ambas as partidas serão válidas pela oitava rodada do Brasileirão.