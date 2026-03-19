Rio — Um registro inusitado viralizou nas redes sociais após a vitória de virada do Vasco sobre o Fluminense por 3 a 2, nesta quarta-feira (18), pelo Campeonato Brasileiro. O influenciador Marcio Soares postou um vídeo da câmera de segurança de sua sala mostrando ele vibrando com o terceiro gol do Cruz-Maltino em silêncio, pois a sua mulher, Monick, e filha, Íris, de apenas 1 ano, estavam dormindo no sofá.
Ao DIA, Marcio afirmou que elas caíram no sono às 22h, e portanto, precisou se conter na comemoração, por volta das 23h30. O influencer também disse que esse tipo de situação acontece de vez em quando. "A minha filha tem apenas 1 aninho, então é recorrente. Mas ontem não consegui ficar tranquilo no sofá como de costume", confessou. O gol que garantiu a vitória foi marcado aos 50 minutos do segundo tempo.
O influencer, também identificado como Marcio Meganni, grava vídeos de comédia sobre o cotidiano em família e tem mais de 515 mil seguidores. Vascaíno fanático, ele não escondeu a felicidade com a chegada de Renato Gaúcho e a mudança de postura da equipe nas últimas partidas.
"Renato Gaúcho chegou e mudou completamente o ânimo do time. O Fernando Diniz não estava mais conseguindo tirar nada do elenco. Mas o Renato, mesmo com pouco tempo, consegue extrair algo. Se não é na tática, é na técnica, é na vontade. E isso é muito perceptível. Estou muito entusiasmado com o que vem pela frente", declarou.
O Vasco volta a campo para enfrentar o Grêmio neste domingo (22), às 16h, em São Januário, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro.
