Thiago Mendes levou para casa os cartões de Vasco x Fluminense - Reprodução de Instagram

Thiago Mendes levou para casa os cartões de Vasco x Fluminense Reprodução de Instagram

Publicado 19/03/2026 11:37

os cartões amarelo e vermelho utilizados por Raphael Claus no clássico.

Thiago Mendes ganhou um presente inusitado graças à grande atuação que teve na vitória de virada do Vasco por 3 a 2 sobre o Fluminense. O volante vascaíno saiu do Maracanã comno clássico.

Foi o próprio árbitro quem presenteou o autor do gol da virada, já no fim. Quem compartilhou a 'homenagem' foi a mulher do jogador, Kelly Mendes, que gravou um vídeo nas redes sociais.



"Thiago chegou em casa com o cartão do jogo. O juiz deu de presente para ele (Thiago Mendes). Ele estava me contando aqui. Olha o cartão amarelo que ele ganhou. Mas esse cartão eu estou vendo meio laranja, não é vermelho, não. Será que estou daltônica? E o amarelo é meio esverdeado", disse Kelly Mendes.



Thiago Mendes e Raphael Claus, inclusive, protagonizaram uma discussão quando o jogador do Vasco teve um princípio de confusão com Lucho Acosta, do Fluminense, e só ele recebeu o cartão amarelo. Os dois também conversaram em vários momentos do clássico, pelo fato de o vascaíno ser o capitão do time.



Além do gol, Thiago Mendes comandou o meio de campo e foi um dos principais jogadores a contribuir com o crescimento na parte final do clássico. Com a vitória, o Cruz-Maltino chegou a oito pontos no Brasileirão, sendo sete deles conquistados em três jogos com Renato Gaúcho como técnico.