Rio — A vitória do Vasco sobre o Fluminense por 3 a 2 na noite desta quarta-feira (18), no Maracanã, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, rendeu memes e piadas nas redes sociais. O Tricolor saiu na frente com gols de Canobbio e Hércules, mas o Gigante da Colina virou com Nuno Moreira, Spinelli e, nos acréscimos da etapa final, Thiago Mendes. fotogaleria O Cruz-Maltino volta a campo neste domingo (22), contra o Grêmio, às 16h, em São Januário, enquanto o time de Zubeldía encara o Atlético-MG no sábado (21), às 21h30, no Maracanã. Ambos os jogos serão pela 8ª rodada do Brasileirão.
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