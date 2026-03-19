Montagem de uma embarcação perseguindo um urso, animal que John Kennedy imita em suas comemorações - Reprodução / X

Montagem de uma embarcação perseguindo um urso, animal que John Kennedy imita em suas comemoraçõesReprodução / X

Publicado 19/03/2026 09:10

Rio — A vitória do Vasco sobre o Fluminense por 3 a 2 na noite desta quarta-feira (18) , no Maracanã, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, rendeu memes e piadas nas redes sociais. O Tricolor saiu na frente com gols de Canobbio e Hércules, mas o Gigante da Colina virou com Nuno Moreira, Spinelli e, nos acréscimos da etapa final, Thiago Mendes.