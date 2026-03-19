Renato Gaúcho comanda treino do Vasco no CT Moacyr Barbosa - Dikran Sahagian / Vasco

Renato Gaúcho comanda treino do Vasco no CT Moacyr BarbosaDikran Sahagian / Vasco

Publicado 19/03/2026 01:29

Rio - Renato Gaúcho analisou a vitória do Vasco sobre o Fluminense por 3 a 2 de virada no Maracanã, nesta quarta-feira (18), pelo Brasileirão. O treinador admitiu que alguns jogadores sentiram o gol com menos de um minuto, mas apontou que sua equipe teve mais confiança na etapa complementar.

"No primeiro tempo, a gente não foi muito bem porque, infelizmente, também tomamos o gol com menos de um minuto. Isso prejudicou um pouco a nossa equipe, alguns jogadores sentiram, é uma coisa normal no futebol. E o Fluminense aproveitou, ficou com moral, estava 1 a 0, começou a ganhar espaço. Nosso time ficou muito espaçado, e o Fluminense criou algumas situações de gol".

"Começamos no intervalo, mudei a equipe taticamente. Não que faltou espírito no primeiro tempo, mas o nosso time ficou mais junto, com mais confiança para jogar, começou a criar. É difícil virar um jogo desse, não estamos enfrentando qualquer equipe, não. O Fluminense com certeza vai brigar lá na parte de cima da tabela, pelo título. Foi bastante emocionante, justamente por isso. Dar os parabéns novamente para o nosso torcedor, veio, incentivou, gritou".

Com o resultado, o Cruz-Maltino chegou aos oito pontos e assumiu a décima posição do Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino chegou a estar na lanterna antes da chegada de Renato Gaúcho, que não quer o time olhando para baixo.

"Os méritos são do grupo. Nós disputamos três jogos. De nove pontos, nós ganhamos sete. Infelizmente, antes, não estou falando mal de ninguém, não, pelo contrário, mas dos quatro jogos, o Vasco ganhou um (ponto). Se tivesse ganho mais dois pontos, hoje estaríamos entre os cinco, seis primeiros colocados. Mas é continuar assim. Falei para eles: a gente precisa ir embora, não tem que ficar olhando para parte de baixo da tabela, quem está do nosso lado, temos que buscar os que estão lá na frente".

Na partida desta noite, Canobbio abriu o placar com menos de um minuto e Hércules, no segundo tempo, ampliou a vantagem do Fluminense. Pouco depois, Nuno Moreira descontou. Já na reta final, Spinelli e Thiago Mendes marcaram e deram números finais ao clássico.

Na entrevista coletiva, Renato voltou a elogiar o grupo e revelou uma brincadeira após mais um jogo com gols do Vasco no segundo tempo.



"Coloquei a equipe um pouco mais para frente, deu certo, começamos a criar, fizemos os três gols, a equipe entrou com um espírito ainda maior do que no primeiro tempo, como aconteceu no segundo tempo do Cruzeiro e do Palmeiras. Hoje mesmo no vestiário dei os parabéns e falei: 'vou ligar para a Fifa e pedir para ela dar só 45 minutos'. Só querem jogar 45 minutos. Um clássico você entra e, de repente, com menos de um minuto toma gol, dificulta ainda mais. Mas acho que o mais importante de tudo foi que o grupo deu uma volta por cima maravilhosa. Vencemos um grande adversário que conheço bem".