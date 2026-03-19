Renato Gaúcho chegando ao Maracanã para jogo contra o FluminenseMatheus Lima / Vasco
A equipe saiu perdendo por 2 a 0 contra o Fluminense na noite desta quarta-feira (18), mas conseguiu diminuir a diferença com gol de Nuno Moreira aos 14 minutos do segundo tempo. Depois, no fim da partida, Spinelli empatou de cabeça aos 44 minutos e Thiago Mendes virou nos acréscimos, para o delírio da torcida vascaína.
Na estreia de Renato Gaúcho, contra o Palmeiras, em São Januário, o Gigante da Colina saiu perdendo por 1 a 0, mas reverteu o placar com gols de Thiago Mendes e Cuiabano.
No total, são sete pontos conquistados de nove possíveis sob o comando do novo treinador. O Vasco busca manter a boa sequência contra o Grêmio, neste domingo (22), às 16h, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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