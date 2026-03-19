Renato Gaúcho chegando ao Maracanã para jogo contra o Fluminense - Matheus Lima / Vasco

Renato Gaúcho chegando ao Maracanã para jogo contra o FluminenseMatheus Lima / Vasco

Publicado 19/03/2026 08:21





A equipe saiu perdendo por 2 a 0 contra o Rio — O Vasco de Renato Gaúcho está conseguindo fazer jus à fama histórica do Cruz-Maltino de "time da virada". A equipe conseguiu reverter resultados negativos nos três jogos sob o comando do treinador até agora, afirmando uma boa sequência neste início de Campeonato Brasileiro.A equipe saiu perdendo por 2 a 0 contra o Fluminense na noite desta quarta-feira (18) , mas conseguiu diminuir a diferença com gol de Nuno Moreira aos 14 minutos do segundo tempo. Depois, no fim da partida, Spinelli empatou de cabeça aos 44 minutos e Thiago Mendes virou nos acréscimos, para o delírio da torcida vascaína.

Já na partida contra o Cruzeiro, no último domingo (15), o Vasco foi ao intervalo perdendo por 1 a 0, mas conseguiu a virada em dois minutos no início do segundo tempo, com Cauan Barros marcando dois gols. Em seguida, o time mineiro empatou e o Cruz-Maltino voltou à frente no placar, mas acabou sofrendo outro gol nos acréscimos, e a partida terminou em 3 a 3.



Na estreia de Renato Gaúcho, contra o Palmeiras, em São Januário, o Gigante da Colina saiu perdendo por 1 a 0, mas reverteu o placar com gols de Thiago Mendes e Cuiabano.



No total, são sete pontos conquistados de nove possíveis sob o comando do novo treinador. O Vasco busca manter a boa sequência contra o Grêmio, neste domingo (22), às 16h, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro.