Rojas comandou o meio-campo do VascoMatheus Lima/Vasco
Rojas muda dinâmica do Vasco e se destaca como garçom em virada no clássico
Meia entrou no segundo tempo e comandou a vitória sobre o Fluminense
Rojas muda dinâmica do Vasco e se destaca como garçom em virada no clássico
Meia entrou no segundo tempo e comandou a vitória sobre o Fluminense
Vasco confia em volta por cima de Paulo Henrique: ‘Não esqueceu como jogar’
Lateral, de 31 anos, foi destaque no ano passado
Vídeo! Após virada do Vasco, torcedor viraliza ao 'comemorar' em silêncio para não acordar bebê
Ao DIA, Marcio Soares aprovou o início do trabalho de Renato Gaúcho
Destaque do Vasco, Thiago Mendes ganha cartões de presente de árbitro
Volante foi o herói da vitória de virada do Cruz-Maltino sobre o Fluminense, pelo Brasileirão
Virada do Vasco sobre Fluminense rende memes; confira
Cruz-Maltino saiu perdendo por 2 a 0, mas virou para 3 a 2 com gol nos acréscimos
Vasco demonstra espírito de 'time da virada' sob o comando de Renato Gaúcho
Cruz-Maltino conseguiu reverter resultados contra Fluminense, Cruzeiro e Palmeiras, conquistando sete pontos de nove possíveis no período
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.