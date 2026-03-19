Rojas comandou o meio-campo do Vasco - Matheus Lima/Vasco

Rojas comandou o meio-campo do VascoMatheus Lima/Vasco

Publicado 19/03/2026 17:30 | Atualizado 19/03/2026 17:31

Rio - A mudança no comando do Vasco colocou Johan Rojas em situação de disputar o espaço mais uma vez. Após a saída de Philippe Coutinho, o meia colombiano herdou a camisa 10 e vivia a expectativa de assumir a posição de titular. Porém, a troca de Fernando Diniz por Renato Gaúcho adiou os planos.

Nas primeiras semanas de trabalho, o técnico Renato Gaúcho buscou dar equilíbrio para a defesa. Com isso, resolveu mudar a estrutura do time e apostou em um esquema com três volantes. Com isso, Rojas acabou preterido pelo trio Hugo Moura, Thiago Mendes e Tchê Tchê.

Nos três jogos sob o comando de Renato Gaúcho, o Vasco teve dificuldades para criar e melhorou na etapa final após as mudanças na estrutura do time. Rojas foi reserva nas três partidas. Antes do clássico contra o Fluminense, tinha atuado apenas 33 minutos contra o Palmeiras e sequer jogou contra o Cruzeiro.

O clássico contra o Fluminense pode ter sido um divisor de águas para Rojas. O meia colombiano entrou no intervalo e fez a sua partida com mais minutos com Renato Gaúcho. E aproveitou bem a oportunidade. Em 45 minutos, foi o líder em chances criadas (4) na partida, além de ter dado assistência para o gol da vitória.

Com a vitória no clássico, o Vasco subiu para a décima colocação, com oito pontos. Nos primeiros três jogos com Renato Gaúcho, conquistou sete de nove pontos possíveis — mais do que o único ponto conquistado em quatro partidas com o antecessor.

Embalado e cada vez mais confiante, o Vasco volta a campo contra o Grêmio, no domingo (22), às 16h (de Brasília), em São Januário, pela 8ª rodada do Brasileirão. O adversário gaúcho ocupa a oitava colocação com a mesma pontuação e, por isso, o jogo ganha cenário de confronto direto pelo G-6.