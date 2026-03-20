'Crias da Colina' são jogadores e jogadoras formados em São Januário - Reprodução/X @VascodaGama

'Crias da Colina' são jogadores e jogadoras formados em São JanuárioReprodução/X @VascodaGama

Publicado 20/03/2026 21:49 | Atualizado 20/03/2026 21:52

Rio - O Vasco apresentou, nesta sexta-feira (20), o projeto 'Crias da Colina'. A iniciativa unifica a forma como o Cruz-Maltino se refere a atletas formados no clube, independentemente do gênero.

Carregamos a mesma origem, a mesma formação, a mesma essência.



Ser cria não é sobre gênero. É sobre identidade.



Nós somos #VascoDaGama pic.twitter.com/2SNx6hrXWO — Vasco da Gama (@VascodaGama) March 20, 2026

"O termo 'Cria' está diretamente ligado à ideia de quem nasce, cresce e carrega a essência de um território. No contexto vascaíno, essa origem está na Colina Histórica e em seu entorno, com forte ligação à Barreira do Vasco e ao estádio São Januário. Com isso, o Vasco aproxima ainda mais sua comunicação da linguagem do torcedor, incorporando uma expressão que já faz parte do dia a dia da arquibancada e das redes sociais", diz um trecho da nota publicada pelo clube.

O Cruz-Maltino explicou que a atualização da linguagem também representa um projeto institucional. Isso porque a proposta coloca todos sob a mesma identidade e valoriza a formação dentro do clube.

Com a novidade, atletas formados na base do Vasco serão identificados nas escalações com um selo especial.