"O termo 'Cria' está diretamente ligado à ideia de quem nasce, cresce e carrega a essência de um território. No contexto vascaíno, essa origem está na Colina Histórica e em seu entorno, com forte ligação à Barreira do Vasco e ao estádio São Januário. Com isso, o Vasco aproxima ainda mais sua comunicação da linguagem do torcedor, incorporando uma expressão que já faz parte do dia a dia da arquibancada e das redes sociais", diz um trecho da nota publicada pelo clube.
O Cruz-Maltino explicou que a atualização da linguagem também representa um projeto institucional. Isso porque a proposta coloca todos sob a mesma identidade e valoriza a formação dentro do clube.
Com a novidade, atletas formados na base do Vasco serão identificados nas escalações com um selo especial.
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