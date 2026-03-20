Puma Rodríguez foi convocado - Matheus Lima | Vasco

Puma Rodríguez foi convocadoMatheus Lima | Vasco

Publicado 20/03/2026 12:39

Rio - O lateral-direito Puma Rodríguez, de 29 anos, pode ser desfalque do Vasco para o duelo contra o Coritiba, no próximo dia 1º, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador foi convocado para servir a seleção uruguaia na data Fifa do fim deste mês.

O Uruguai irá enfrentar a seleção da Inglaterra, no próximo dia 27, e depois terá um desafio diante da Argélia, um dia antes da partida do Vasco pela Série A, no dia 31. A presença de Pumita contra o Coxa se torna dúvida.

Pumita não vem sendo titular na lateral direita, mas vive um momento superior ao de Paulo Henrique. No clássico contra o Fluminense, o uruguaio começou no banco, mas entrou na segunda etapa e foi peça importante na virada.

Na atual temporada, o uruguaio entrou em campo em 13 jogos, anotou três gols e deu duas assistências com a camisa do Vasco. Ele tem contrato até o fim de 2027.