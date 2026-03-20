Renato Gaúcho, técnico do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Renato Gaúcho, técnico do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 20/03/2026 08:17

Rio — O Vasco volta a campo contra o Grêmio neste domingo (22), às 16h, em São Januário, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida vai marcar um novo encontro entre o técnico do Cruz-Maltino, Renato Gaúcho, com o Tricolor Gaúcho, onde marcou história como jogador e técnico.



Revelado pelo Esportivo em 1979, o ex-jogador se transferiu para o Grêmio em 1980, onde atuou até 1986 e foi parte importante de conquistas como o Mundial de Clubes e a Libertadores em 1983, o Brasileirão 1981 e os Campeonatos Gaúchos 1985 e 1986.



O ídolo também se consolidou como um dos treinadores mais vitoriosos da história do clube. Comandando o Tricolor Gaúcho na beira do campo, venceu a Copa do Brasil 2016, a Libertadores 2017, a Recopa Sul-Americana 2018 e cinco Campeonatos Gaúchos.

Renato, no entanto, já enfrentou o Grêmio como técnico 11 vezes, e o retrospecto é favorável, com cinco vitórias, três empates e três derrotas. A última partida foi pelo Fluminense, em agosto de 2025, com vitória do Tricolor Carioca por 1 a 0.

Velho conhecido

O jogo também marcará o reencontro de Cuiabano com o Grêmio, time que o revelou em 2023. Desde que voltou do Nottingham Forest, o lateral-esquerdo vem acumulando boas atuações sob o comando de Renato Gaúcho e se tornou peça importante no time.