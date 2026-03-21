Andrés Gómez vive grande fase no VascoMatheus Lima/Vasco
"O carinho dos torcedores comigo foi muito grande. Me ajudou muito a crescer como pessoa e como jogador, porque vejo a resiliência deles. Coisa que me ajuda a melhorar e a querer ser mais forte, para lutar e seguir tentando. Foi muito bom para mim, futebolisticamente, porque me gerou motivação dentro do campo. Vejo como sofrem quando perdemos e como se alegram quando ganhamos. Para mim, isso é super legal dos torcedores do Vasco", disse.
O bom momento do atacante é notório. Com o drible como principal característica, o colombiano afirmou que percebe cada vez mais atenção dos marcadores: "Sim (risos). Ultimamente, nas partidas, vi alguns adversários já dobrando a marcação em mim. Algo que é muito bom para mim, porque me diz que estou fazendo um trabalho bom no drible, que é o que eu mais gosto de fazer dentro do campo também", afirmou.
Recém-convocado para a seleção da Colômbia para a Data Fifa, nos amistosos contra Croácia e França, Gómez afirmou que pretende conquistar seu espaço e buscar uma vaga na Copa do Mundo:
"Expectativa sempre vai ser ganhar o meu lugar, brigar pela minha vaga. Sempre dar o melhor de mim e representar o meu país da melhor maneira possível. Obviamente, ganhar um título como a Copa do Mundo seria um sonho para qualquer jogador e meu sonho também. Tenho que trabalhar para estar entre os convocados para o Mundial", disse.
Andrés Gómez chegou ao Vasco por empréstimo no ano passado. No início de 2026, o clube exerceu a opção de compra e adquiriu 60% dos direitos econômicos junto ao Rennes por cerca de 4,5 milhões de euros. Na temporada, o colombiano soma 16 jogos, com um gol e duas assistências.
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