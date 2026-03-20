Cameron McEvoy sorri após fazer história na nataçãoReprodução/X @WorldAquatics
New World Record 20.88! Cameron McEvoy takes down Cesar Cielo's 50m Freestyle World Record!!#Swimming pic.twitter.com/mL4B8FIqSF— World Aquatics (@WorldAquatics) March 20, 2026
O feito mereceu uma mensagem enviada pelas redes sociais por Cielo, que parabenizou o agora homem mais rápido da história da natação nesta sexta-feira.
"Parabéns Cam! Natação super rápida! Incrível! Vi uma frase há algum tempo que resume perfeitamente o que você tem feito. Você nunca muda as coisas lutando contra a realidade existente. Para mudar algo, construa um novo modelo que torne o modelo existente obsoleto".
Novo recordista mundial, Cameron McEvoy foi campeão olímpico em Paris 2024 nos 50m livre. Para ficar com o ouro, ele cruzou a piscina em 21s25. Em grande fase, ele ainda ostenta o bicampeonato mundial da prova ao vencer os Campeonatos de 2023, em Fukuoka, no Japão, e na edição de dois anos depois em Singapura.
Com a quebra do recorde mundial desta sexta-feira, o Brasil não possui mais nenhum recorde mundial vigente na natação.
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