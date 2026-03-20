O meia-atacante Neymar usou as redes sociais nesta sexta-feira (20) para comentar sobre o sorteio da Copa Sul-Americana e mandou um recado à torcida do San Lorenzo, que caiu no mesmo grupo do Santos. O craque projetou o duelo e disse estar “animado” para os desafios com a camisa do time paulista.
"Feliz e animado para os desafios que tenho com o Santos. Feliz pelo carinho da torcida do San Lorenzo. Tenho certeza que vocês farão uma grande festa no dia do jogo. Nos vemos lá", escreveu o craque.
O sorteio realizado nesta quinta-feira (19), na sede da Conmebol no Paraguai, definiu que Santos, San Lorenzo, Deportivo Cuenca e Recoleta no grupo D. Torcedores do clube argentino logo se animaram com a possibilidade do camisa 10 conhecer o estádio Nuevo Gasómetro e a torcida do time.
"Neymar vai testemunhar a melhor torcida do mundo ao vivo", afirmou um internauta. "Aviso que vou aplaudir ele [Neymar]. Não fique bravo, torcedor, mas ver o Neymar jogar ao vivo é um sonho, ainda mais na nossa casa", confessou um seguidor. "Você vai se apaixonar, Neymar", projetou uma torcedora.
