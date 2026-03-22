Caio Marcelo voltou ao futebol brasileiro após sete anos no exterior - Divulgação / Vila Nova

Caio Marcelo voltou ao futebol brasileiro após sete anos no exteriorDivulgação / Vila Nova

Publicado 22/03/2026 21:33

zagueiro de 28 anos, com passagem pela base do

Depois de sete anos atuando fora do país, Caio Marcelo enfim fez sua primeira partida como profissional no futebol brasileiro. O, com passagem pela base do Vasco , estreou pelo Vila Nova no empate por 2 a 2 com CRB, no sábado (21), na rodada de abertura da Série B.

Revelado pelo Nova Iguaçu no sub-17, o defensor chegou ao Vasco em 2017 para o sub-20, mas não teve chance de jogar nos profissionais. Então, seguiu caminho para fora do Brasil em 2018, com passagens por Orlando Pirates, da África do Sul, além de clubes portugueses como Casa Pia, Trofense e Águeda.



Antes de retornar ao Brasil, Caio Marcelo atuou pelo Daegu, da Coreia do Sul. Na última temporada, disputou 31 jogos, marcou cinco gols e chegou a enfrentar o Barcelona em um amistoso.



“É um momento muito especial pra mim. Esperei bastante por essa estreia no futebol brasileiro e fico muito feliz de ela acontecer com a camisa do Vila Nova. Infelizmente, não saímos com a vitória, mas tenho certeza de que será uma temporada de grandes coisas para a gente. Vou seguir trabalhando forte pra ajudar o grupo da melhor forma possível”, disse Caio Marcelo







