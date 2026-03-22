Caio Marcelo voltou ao futebol brasileiro após sete anos no exteriorDivulgação / Vila Nova
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Caio Marcelo celebra início pelo Vila Nova após carreira no exterior
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