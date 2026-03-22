Lance do jogo entre Flamengo e Santiago Wanderers na Libertadores sub-20 - Reprodução/Flamengo TV

Lance do jogo entre Flamengo e Santiago Wanderers na Libertadores sub-20Reprodução/Flamengo TV

Publicado 22/03/2026 20:48

Equador - O Flamengo ficou muito perto de virar tricampeão da Libertadores sub-20, mas parou no Santiago Wanderers (CHI), que conquistou o título inédito com uma vitória por 5 a 4 na disputa por pênaltis. O Rubro-Negro abriu o placar durante o segundo tempo e estava em vantagem até a reta final, mas o time chileno buscou o empate em 1 a 1, o que forçou as penalidades.

Alan Santos abriu o placar aos 21 minutos da etapa complementar. Guilherme fez boa jogada pelo lado esquerdo, invadiu a área e tocou para o camisa 7, que finalizou cruzado para colocar o Rubro-Negro em vantagem.

Depois do gol, o Santiago Wanderers teve uma chance de ouro para empatar, já que Flores ficou cara a cara com Léo Nanetti. O goleiro, porém, 'fechou a porta' e salvou o rubro-negro.



Apesar disso, o time chileno, em desvantagem no marcador, seguiu pressionado e buscou o empate aos 44 minutos da etapa complementar. Flores chutou forte, Nanetti espalmou, mas Vargas pegou o rebote para balançar a rede.

O empate em 1 a 1 forçou a decisão por pênaltis. Na disputa, Santiago Wanderers converteu todas as cinco cobranças. Pelo lado do Flamengo, Da Mata, Daniel Sales, Guilherme e Camargo marcaram. Já o zagueiro João Victor, que abriu as cobranças, mandou na trave.

Terceiro lugar

Eliminados na fase semifinal, Palmeiras e Olimpia se enfrentaram mais cedo pela disputa do terceiro lugar. Após o empate em 1 a 1 no tempo regulamentar, o Alviverde superou os paraguaios por 4 a 2 nos pênaltis.