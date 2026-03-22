Flamengo na Libertadores Sub-20 - Divulgação / Conmebol

Flamengo na Libertadores Sub-20 Divulgação / Conmebol

Publicado 22/03/2026 11:30

Dois times brasileiros entram em campo neste domingo, 22, na Libertadores Sub-20, com um deles disputando o título. Às 14h30, o Palmeiras disputa o terceiro lugar contra o Olímpia, e às 18h30, o Flamengo entra em campo contra o Santiago Wanderers em busca do tricampeonato consecutivo.



Os representantes do País chegaram muito perto de fazerem mais uma final entre eles, que aconteceu justamente no ano passado, em que o time rubro-negro venceu nos pênaltis após empate de 1 a 1 no tempo regulamentar. A equipe alviverde caiu nas semifinais após levar a virada dos uruguaios em um jogo em que teve três expulsos.





Essa será a primeira vez que tanto Palmeiras quanto Olímpia disputam o terceiro lugar, e também a estreia do Santiago Wanderers em decisões da Libertadores Sub-20. Para o Flamengo, é a terceira final seguida e a chance de manter os 100% de aproveitamento no jogo derradeiro da competição. Em 2024, a vitória foi sobre o Boca Juniors, por 2 a 1. Leia mais: Corinthians x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem Essa será a primeira vez que tanto Palmeiras quanto Olímpia disputam o terceiro lugar, e também a estreia do Santiago Wanderers em decisões da Libertadores Sub-20. Para o Flamengo, é a terceira final seguida e a chance de manter os 100% de aproveitamento no jogo derradeiro da competição. Em 2024, a vitória foi sobre o Boca Juniors, por 2 a 1.

QUANDO E ONDE SERÃO OS JOGOS DA LIBERTADORES SUB-20?

As partidas serão no Estádio Banco Guayaquil, casa do Independiente Del Valle. O Palmeiras entra em campo às 14h30, enquanto o jogo do Flamengo está previsto para começar às 18h30, ambos no horário de Brasília.

ONDE ASSISTIR AO VIVO A OLIMPIA X PALMEIRAS

SporTV (TV fechada).



N Sports (YouTube).



GOAT (YouTube).



UOL Esporte (YouTube).



TV Palmeiras (YouTube).

ONDE ASSISTIR AO VIVO A FLAMENGO X SANTIAGO WANDERERS

X Sports (TV aberta).



SporTV (TV fechada).



N Sports (YouTube).



GOAT (YouTube).



UOL Esporte (YouTube).



Flamengo TV (YouTube)