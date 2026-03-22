Flamengo na Libertadores Sub-20 Divulgação / Conmebol
Os representantes do País chegaram muito perto de fazerem mais uma final entre eles, que aconteceu justamente no ano passado, em que o time rubro-negro venceu nos pênaltis após empate de 1 a 1 no tempo regulamentar. A equipe alviverde caiu nas semifinais após levar a virada dos uruguaios em um jogo em que teve três expulsos.
Essa será a primeira vez que tanto Palmeiras quanto Olímpia disputam o terceiro lugar, e também a estreia do Santiago Wanderers em decisões da Libertadores Sub-20. Para o Flamengo, é a terceira final seguida e a chance de manter os 100% de aproveitamento no jogo derradeiro da competição. Em 2024, a vitória foi sobre o Boca Juniors, por 2 a 1.
QUANDO E ONDE SERÃO OS JOGOS DA LIBERTADORES SUB-20?
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