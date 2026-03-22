Lance do jogo entre Corinthians e Flamengo - Adriano Fontes/Flamengo

Lance do jogo entre Corinthians e FlamengoAdriano Fontes/Flamengo

Publicado 22/03/2026 22:39 | Atualizado 23/03/2026 00:11

São Paulo - O Flamengo empatou com o Corinthians por 1 a 1 na Neo Química Arena, na noite deste domingo (22), pela oitava rodada do Brasileirão. Lucas Paquetá abriu o placar para o Rubro-Negro e Yuri Alberto deixou tudo igual ainda no primeiro tempo. A partida também foi marcada por pelo menos duas polêmicas. Logo no início da etapa complementar, Evertton Araújo foi expulso por falta em Breno Bidon. O árbitro revisou o lance no monitor do VAR, mas manteve a decisão de campo, e o Fla ficou com um a menos. Posteriormente, André caiu na área após contato de Ayrton Lucas e houve reclamação de pênalti, mas o juiz não viu falta.

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O Rubro-Negro soma 14 pontos e aparece na quarta posição do Campeonato Brasileiro. A equipe de Leonardo Jardim voltará a campo apenas em 2 de abril. Neste dia, o Rubro-Negro vai enfrentar o Red Bull Bragantino no Estádio Cícero de Souza Marques, a partir das 21h30.

O jogo

O primeiro tempo foi animado na Neo Química Arena, e o Flamengo aproveitou um erro de Hugo Souza na saída de bola para abrir o placar. O goleiro deu a bola no pé de Jorginho, que logo acionou Pedro. O centroavante, por sua vez, tocou Lucas Paquetá, finalizar com categoria já dentro da área aos três minutos.

O Rubro-Negro era melhor no início, mas o Corinthians conseguiu deixar a partida equilibrada e deixou tudo igual aos 19 minutos. Memphis Depay descolou ótimo passe para Matheus Bidu, que correu livre pelo corredor esquerdo. Dentro da área, o lateral tocou de primeira para Yuri Alberto completar.

Apesar da alegria para o gol, o Corinthians também ganhou uma preocupação. Isso porque Memphis Depay sentiu e foi substituído logo na sequência.



Com o empate no placar, o que se viu foi uma partida de mais equilíbrio. O Corinthians teve um pouco mais volume ofensivo, mas a grande chance de gol foi do Flamengo. Após cruzamento para a área do Timão nos acréscimos, Arrascaeta finalizou de voleio, e Hugo Souza fez grande defesa. A bola ainda quicou na parte de cima do travessão antes de sair para escanteio.

O Flamengo voltou melhor para o segundo tempo, mas um lance importante aconteceu por volta dos sete minutos. Evertton Araújo acertou um pisão em Breno Bidon e recebeu o cartão vermelho direto. Os jogadores do Fla reclamaram, e o árbitro foi chamado ao monitor do VAR, mas manteve a decisão.

Com um jogador a menos, o Corinthians até chegou mais ao ataque, mas não conseguiu se impor de fato. Afinal, o Flamengo sofria pouco e ainda conseguia chegar ao ataque, mesmo sem assustar tanto.

Por volta dos 25 minutos, uma nova polêmica de arbitragem surgiu. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para André. O volante caiu na área depois de um contato de Ayrton Lucas, e o Timão pediu pênalti. O árbitro, porém, não viu infração e o VAR não chamou.

A grande chance da etapa complementar veio apenas nos acréscimos, com Yuri Alberto, que teve uma chance clara dentro da área. Porém, Rossi brilhou ao fazer grande defesa para salvar o Flamengo.

