Por meio de seu perfil nas redes sociais, o Rubro-Negro postou imagens dos jogadores, incluindo Jorginho, atendendo os fãs na parte do hotel onde a delegação está hospedada. Às 20h30 deste domingo, o Flamengo enfrenta o Corinthians na Neo Química Arena, em São Paulo.
"O Mengão, por onde passa, atende seus fãs com seus ídolos e referências! Hoje foi a vez de São Paulo receber o carinho!", escreveu.
Já o perfil de língua inglesa no 'X' utilizou um meme que brinca com o 'pulinho' de Jorginho antes de cobrar pênaltis. Na publicação, o volante aparece bem acima do campo, com troféus que já conquistou logo abaixo. Ao lado está apenas uma estatueta do Grammy, em referência à única conquistada pela cantora.
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