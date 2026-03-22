Bandeira do FlamengoDivulgação/ Flamengo

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O Dia
Rio - O Flamengo utilizou as redes sociais para alfinetar a cantora Chappell Roan após a polêmica com a filha e a mulher de Jorginho. O volante relatou que um segurança que estava com a artista destratou as duas em um hotel em São Paulo.
Por meio de seu perfil nas redes sociais, o Rubro-Negro postou imagens dos jogadores, incluindo Jorginho, atendendo os fãs na parte do hotel onde a delegação está hospedada. Às 20h30 deste domingo, o Flamengo enfrenta o Corinthians na Neo Química Arena, em São Paulo.
"O Mengão, por onde passa, atende seus fãs com seus ídolos e referências! Hoje foi a vez de São Paulo receber o carinho!", escreveu.
Já o perfil de língua inglesa no 'X' utilizou um meme que brinca com o 'pulinho' de Jorginho antes de cobrar pênaltis. Na publicação, o volante aparece bem acima do campo, com troféus que já conquistou logo abaixo. Ao lado está apenas uma estatueta do Grammy, em referência à única conquistada pela cantora.
"Lembrete amigável", escreveu o perfil.
Leia mais: Polêmica entre Jorginho e cantora vira destaque na imprensa internacional

O caso

Em publicação na story do Instagram no sábado (21), fez um relato da confusão e classificou como "desproporcional" o comportamento atribuído à equipe de segurança.
A cantora, porém, ressalta que não presenciou a situação e que o profissional envolvido não integrava sua equipe.