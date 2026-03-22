Bandeira do Flamengo - Divulgação/ Flamengo

Bandeira do FlamengoDivulgação/ Flamengo

Publicado 22/03/2026 17:20 | Atualizado 22/03/2026 20:32

Por meio de seu perfil nas redes sociais, o Rubro-Negro postou imagens dos jogadores, incluindo Jorginho, atendendo os fãs na parte do hotel onde a delegação está hospedada. Às 20h30 deste domingo, o Flamengo enfrenta o Corinthians na Neo Química Arena, em São Paulo.

"O Mengão, por onde passa, atende seus fãs com seus ídolos e referências! Hoje foi a vez de São Paulo receber o carinho!", escreveu.

O Mengão, por onde passa, atende seus fãs com seus ídolos e referências! Hoje foi a vez de São Paulo receber o carinho! #PeloBrasil pic.twitter.com/UKhCXlBlEL — Flamengo (@Flamengo) March 22, 2026

Já o perfil de língua inglesa no 'X' utilizou um meme que brinca com o 'pulinho' de Jorginho antes de cobrar pênaltis. Na publicação, o volante aparece bem acima do campo, com troféus que já conquistou logo abaixo. Ao lado está apenas uma estatueta do Grammy, em referência à única conquistada pela cantora.

"Lembrete amigável", escreveu o perfil.

O caso

Em publicação na story do Instagram no sábado (21), fez um relato da confusão e classificou como "desproporcional" o comportamento atribuído à equipe de segurança.