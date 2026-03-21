Allan durante treino do Corinthians no CT Joaquim GravaFoto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
O valor para a utilização do jogador é de R$ 2 milhões, e a tendência é que o Corinthians efetue o pagamento para contar com o atleta. Para a posição, o elenco ainda conta com André, Matheus Pereira, André Carrillo, Charles e Breno Bidon.
Allan chegou ao Corinthians no início de 2026, por empréstimo válido até o fim do ano, com opção de compra fixada em 2 milhões de euros (cerca de R$ 12,29 milhões). Até o momento, disputou nove partidas pelo clube alvinegro, mas ainda não se firmou como titular.
O volante pertence ao Flamengo desde 2023, quando foi contratado junto ao Atlético Mineiro. Pelo clube carioca, soma 88 partidas, sem gols ou assistências. Seu contrato com o Rubro-Negro vai até dezembro de 2027.
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