Jorginho foi um dos principais nomes do título italiano na Eurocopa 2020 - Gilvan de Souza/Flamengo

Jorginho foi um dos principais nomes do título italiano na Eurocopa 2020Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 20/03/2026 17:50

Rio - Na pré-lista da Itália para a repescagem da Copa do Mundo de 2026, Jorginho ficou fora da convocação final do técnico Gennaro Gattuso. Sem a presença do volante ítalo-brasileiro do Flamengo, a seleção italiana anunciou nesta sexta-feira (20) os 28 convocados para enfrentar a Irlanda do Norte, na próxima quinta-feira (26), às 16h45 (de Brasília), em Bergamo.

Peça-chave no Flamengo, o volante não vinha sendo convocado pela Itália, mas apareceu na pré-lista para esta Data Fifa. Jorginho não atua pela seleção italiana desde a Eurocopa de 2024. Na ocasião, a Azzurra caiu para a Suíça, nas oitavas de final. De lá para cá, o volante não vinha sendo parte dos planos de Gattuso e de seu antecessor, Luciano Spalletti.

A presença na lista inicial até deu esperanças de um retorno de Jorginho à seleção, mas ele ficou de fora novamente. Assim, o ítalo-brasileiro fica à disposição de Leonardo Jardim para os treinamentos. O volante de 34 anos já defendeu a Itália em 57 jogos, com cinco gols marcados. Ele, aliás, foi destaque do título da Eurocopa de 2020.

A seleção italiana, por outro lado, tem parada dura pela frente. No dia 26, a Azzurra vai enfrentar a Irlanda do Norte, pela repescagem da Copa do Mundo. Se passar, enfrenta o vencedor de País de Gales x Bósnia, no dia 31, por uma vaga no Mundial. Se perder, a tetracampeã estará fora da terceira Copa do Mundo seguida.

Confira os convocados da seleção italiana:

Goleiros: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli);

Defensores: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli);

Meio-campistas: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle);

Atacantes: Federico Chiesa (Liverpool), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).