Léo Ortiz comemora gol contra o Remo - Gilvan de Souza / Flamengo

Léo Ortiz comemora gol contra o RemoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 20/03/2026 18:14

Rio - Após sofrer com críticas no início da temporada, Léo Ortiz recuperou a confiança. Em bom momento desde a chegada do técnico Leonardo Jardim, o zagueiro marcou na vitória sobre o Remo por 3 a 0, nesta última quinta-feira (19), no Maracanã, pela 7ª rodada do Brasileirão. O jogador reconheceu que não vivia boa fase e destacou que voltou a se sentir confortável em campo.

"Feliz por voltar a me sentir bem e confiante dentro de campo para fazer o que estou acostumado. Por falta de confiança, não estava conseguindo e estava me frustrando. O gol é sempre importante, mas foi um desabafo (a comemoração do gol) de me sentir confiante e ajudar a equipe como sempre quero", disse o zagueiro em entrevista à "Flamengo TV".

O gol de Léo Ortiz saiu ainda na primeira etapa do confronto com o Remo. O zagueiro aproveitou cruzamento de Arrascaeta em cobrança de escanteio e cabeceou para o fundo das redes do goleiro Marcelo Rangel, aos 19 minutos. No segundo tempo, Samuel Lino e Luiz Araújo completaram o placar e ampliaram a vantagem ainda antes do décimo giro no relógio.

Léo Ortiz vinha em um momento de oscilação na temporada. Após o desempenho de destaque em 2025, quando chegou a ser convocado para a seleção brasileira, o zagueiro não iniciou 2026 da melhor forma. No ano passado, o zagueiro fez quatro gols. Com o gol marcado contra o Remo, se tornou o zagueiro com mais participações em gols desde a sua chegada ao Flamengo.

"Óbvio que eu não estava feliz e ainda não estou totalmente feliz com o que venho apresentando. Acho que posso mais, sei o que posso entregar para o time. Sinto que as coisas estão virando, mas ainda me cobro muito, porque sei que posso entregar mais e ajudar mais", analisou o defensor na última semana depois da vitória sobre o Botafogo.