Arrascaeta durante treinamento do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Arrascaeta durante treinamento do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 20/03/2026 17:20

Rio - Principal jogador do Flamengo na temporada passada, Giorgian de Arrascaeta, de 31 anos, vive um começo tímido de temporada. Além de números inferiores, o uruguaio não vem demonstrando a mesma intensidade do ano passado. A situação não preocupa o clube.

"Com certeza a temporada do Arrascaeta no ano passado foi formidável. Não sei se é fácil repetir os números. Mas tenho verificado que o Arrascaeta é um jogador que evolui com a equipe ao longo do ano, acredito que vá acontecer isso. É um jogador importante. No jogo do Botafogo falei com ele: "Não joga porque quero te preservar. Não pode jogar 80 minutos numa temporada, jogadores como você não temos em todos os cantos". É um jogador especial, que a gente conta muito e queremos preserva-lo para que consiga mais uma temporada importante no Flamengo", disse o treinador Leonardo Jardim.

Até o momento Arrascaeta entrou em campo pelo Flamengo em 11 partidas, anotou três gols e deu uma assistência. Mesmo com a evolução do Rubro-Negro nos últimos jogos, o desempenho do uruguaio tem sido abaixo do esperado.

No ano passado, o jogador foi o grande destaque do Flamengo nos títulos do Brasileiro e da Libertadores. Eleito o "Rei da América", Arrascaeta entrou em campo em 64 jogos, anotou 25 gols e deu 20 assistências.