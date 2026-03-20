Além de ter feito boa partida na defesa, Léo Ortiz marcou o gol que abriu o placarAdriano Fontes / Flamengo
Na partida contra o time paraense, o setor foi formado pela dupla de zaga titular, Léo Pereira e Léo Ortiz, autor do gol que abriu o placar, e os laterais Alex Sandro e Emerson Royal. Eles sofreram em alguns momentos no primeiro tempo com contra-ataques puxados por Alef Manga, mas depois, conseguiram controlar os duelos e terminaram os 90 minutos com boas estatísticas.
"São jogadores inteligentes, de capacidade. Conseguem entender quando damos feedbacks de organização. Foi o que aconteceu. Trabalhamos algumas situações pontuais de organização, compreenderam bem, por isso acredito que estamos mais compactos. No primeiro tempo não gostei de algumas saídas de contra-ataque e conseguimos retificar isso."
Recuperação
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