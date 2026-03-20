Além de ter feito boa partida na defesa, Léo Ortiz marcou o gol que abriu o placar - Adriano Fontes / Flamengo

Além de ter feito boa partida na defesa, Léo Ortiz marcou o gol que abriu o placarAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 20/03/2026 07:36

Rio — O Flamengo venceu o Remo por 3 a 0 na noite desta quinta-feira (19), no Maracanã, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Este foi o quinto jogo consecutivo, e quarto sob comando do técnico Leonardo Jardim, em que a defesa do Rubro-Negro não sofreu gols.



Na partida contra o time paraense, o setor foi formado pela dupla de zaga titular, Léo Pereira e Léo Ortiz, autor do gol que abriu o placar, e os laterais Alex Sandro e Emerson Royal. Eles sofreram em alguns momentos no primeiro tempo com contra-ataques puxados por Alef Manga, mas depois, conseguiram controlar os duelos e terminaram os 90 minutos com boas estatísticas.

O técnico Leonardo Jardim comentou sobre o bom momento do setor na coletiva de imprensa após o jogo e parabenizou Léo Pereira pela convocação à seleção brasileira.



"São jogadores inteligentes, de capacidade. Conseguem entender quando damos feedbacks de organização. Foi o que aconteceu. Trabalhamos algumas situações pontuais de organização, compreenderam bem, por isso acredito que estamos mais compactos. No primeiro tempo não gostei de algumas saídas de contra-ataque e conseguimos retificar isso."

Recuperação

Considerada um dos pontos fortes do time de 2025, a defesa do Flamengo caiu de produção nos primeiros meses de 2026. Até a demissão do técnico Filipe Luís, na partida contra o Madureira, no início de março, o Rubro-Negro sofreu gols em nove dos dez jogos com o time considerado titular.

Confira os últimos jogos do Flamengo

Flamengo 3x0 Remo - Campeonato Brasileiro

Botafogo 0x3 Flamengo - Campeonato Brasileiro

Flamengo 2x0 Cruzeiro - Campeonato Brasileiro

Fluminense 0(4)x(5) 0 Flamengo - Campeonato Carioca - Final

Madureira 0x8 Flamengo - Campeonato Carioca - Semifinal