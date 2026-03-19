Leonardo JardimGilvan de Souza / Flamengo
Jardim enaltece mudança de postura do Flamengo no segundo tempo: 'Resolveram em 15 minutos'
Treinador destacou a dificuldade na transição e o que fez para mudar a situação
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Samuel Lino celebra fase artilheira e vê Flamengo no caminho certo
Atacante marcou pelo segundo jogo consecutivo
Flamengo domina o jogo, vence Remo e entra no G-4 do Brasileirão
Rubro-Negro conquista terceira consecutiva com Leonardo Jardim
Flamengo vence o Olimpia e garante vaga na final da Libertadores sub-20
Rubro-Negro vai enfrentar o vencedor do confronto entre Palmeiras e Santiago Wanderers
Sem Bruno Henrique, Flamengo divulga relacionados para enfrentar o Remo
Por outro lado, Jardim terá o retorno de Nico De La Cruz, desfalque no último jogo por causa do gramado sintético
Com poucos minutos na Europa, joia da base pode voltar ao Flamengo no meio do ano
Meia-atacante está emprestado ao Pisa, da Itália
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