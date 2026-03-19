Leonardo Jardim - Gilvan de Souza / Flamengo

Leonardo JardimGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 19/03/2026 22:45 | Atualizado 19/03/2026 22:45

Rio - O Flamengo conquistou a terceira vitória consecutiva e manteve a invencibilidade sob o comando do técnico Leonardo Jardim. Com atuação dominante, o Rubro-Negro venceu o Remo por 3 a 0 , nesta quinta-feira (19), no Maracanã, pela 7ª rodada do Brasileirão, e entrou no G-4. O treinador português destacou a mudança de postura e enalteceu a qualidade dos jogadores.

"No primeiro tempo tivemos uma posse de bola estéril, circulamos muito a bola, mas não fomos agressivos para entrar na defesa adversária. Isso proporcionou muitas perdas de bola e alguns lances de contra-ataque. Precisávamos ser mais eficazes jogando entre linhas. Temos jogadores muito inteligentes que entenderam muito bem e resolveram o jogo em 15 minutos", disse Leonardo Jardim.

O Flamengo controlou as ações desde o início e teve mais de 70% de posse de bola no primeiro tempo. Porém, o Rubro-Negro teve dificuldades para transformar o volume em chances por causa da troca de passes lenta e falta de velocidade na transição. Na etapa final, no entanto, o cenário mudou. Em menos de dez minutos, Samuel Lino e Luiz Araújo ampliaram e resolveram o jogo.

"Tínhamos uma preocupação de preenchimento da área. Quanto mais jogador colocamos na área temos chance de a bola cair nos nossos pés. Se vamos pensar que só o atacante entra na área, uma equipe do Flamengo que cria muito, vamos enfrentar quatro adversários contra um nosso. Procuramos que os jogadores preencham a área", explicou o treinador.

Com a vitória, o Flamengo subiu para o quarto lugar e chegou a 13 pontos, apenas três atrás do líder (com um jogo a menos). Já o Remo, por sua vez, é o lanterna com apenas três pontos e nenhuma vitória. O Rubro-Negro volta a campo no próximo domingo (22), às 20h30 (de Brasília), contra o Corinthians, na Neo Química Arena, pela 8ª rodada do Brasileirão.