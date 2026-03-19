Léo Ortiz e Léo Pereira fazem a dupla de zaga titular do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo
Clube inglês avalia contratar zagueiro do Flamengo no meio do ano
Rubro-Negro, entretanto, segue com ideia de só negociar titular com pagamento de multa
Bap revela desejo do Flamengo em renovar com Bruno Henrique: 'Lugar dele é aqui'
Presidente defende permanência do atacante até decidir se aposentar
Jardim enaltece mudança de postura do Flamengo no segundo tempo: 'Resolveram em 15 minutos'
Treinador destacou a dificuldade na transição e o que fez para mudar a situação
Samuel Lino celebra fase artilheira e vê Flamengo no caminho certo
Atacante marcou pelo segundo jogo consecutivo
Flamengo domina o jogo, vence Remo e entra no G-4 do Brasileirão
Rubro-Negro conquista terceira consecutiva com Leonardo Jardim
Flamengo vence o Olimpia e garante vaga na final da Libertadores sub-20
Rubro-Negro vai enfrentar o Santiago Wanderers, que superou o Palmeiras
Sem Bruno Henrique, Flamengo divulga relacionados para enfrentar o Remo
Por outro lado, Jardim terá o retorno de Nico De La Cruz, desfalque no último jogo por causa do gramado sintético
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