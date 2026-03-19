Léo Ortiz e Léo Pereira fazem a dupla de zaga titular do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Léo Ortiz e Léo Pereira fazem a dupla de zaga titular do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 19/03/2026 16:01

O West Ham ainda tem Léo Pereira no radar para contratação. O clube inglês, que já fez uma sondagem em 2025, assim como o Cruz Azul (México), acompanha o desempenho do zagueiro do Flamengo no futebol brasileiro e o tem como uma das opções para a próxima temporada, a partir do meio do ano, segundo o site inglês 'Sport Witness'.



Entretanto, a postura da diretoria rubro-negra segue a mesma: não pretende negociar um titular, a não ser que a multa rescisória seja paga. No caso do jogador que acabou de ser convocado para a seleção brasileira pela primeira vez, o valor giraria em torno de 60 milhões de euros (cerca de R$ 363,22 milhões).



O valor é considerado muito alto para o West Ham, ainda mais em se tratando de um jogador de 30 anos sem experiência prévia na Europa. Mas, por enquanto, o clube inglês está no estágio de monitoramento e não há certeza se irá tentar fazer proposta.



Em paralelo, Léo Pereira tem mais à frente uma negociação para a renovação do contrato, válido até o fim de 2027. Uma das principais questões é financeira, já que ele não recebe aumento desde 2023 e busca ao menos a equiparação salarial a outros companheiros de zaga que chegaram depois e recebem mais.



Por enquanto, a diretoria do Flamengo prioriza jogadores que estão em última temporada de contrato, como Bruno Henrique e Alex Sandro. Danilo é outro nessa situação, mas ainda avalisa se seguirá com a carreirá ou se aposentará.