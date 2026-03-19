Rio - O Flamengo divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Remo, válida pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Leonardo Jardim ainda não contará com Bruno Henrique, atacante que está em tratamento por causa de uma pubalgia. O camisa 27 já iniciou as
Por outro lado, o treinador contará com o retorno de Nico De La Cruz. O uruguaio foi desfalque no último jogo, diante do Botafogo, por causa do gramado sintético.
Flamengo e Remo vão se enfrentar nesta quinta-feira (19), a partir das 20h, no Maracanã. A partida é válida pela sétima rodada do Brasileirão.
O clube também atualizou as situações de jogadores que estão no Departamento Médico. São eles Bruno Henrique, que trata de uma pubalgia, e Saúl, que passou por uma cirurgia no calcanhar esquerdo no começo do ano. Confira abaixo o boletim de imprensa:
BRUNO HENRIQUE Jogador está em tratamento com o Departamento Médico do clube por conta de uma pubalgia. Iniciou atividades de fisioterapia em campo nesta semana.
SAÚL O meia segue avançando no processo de recuperação após procedimento cirúrgico realizado no calcanhar esquerdo. Intercala atividades em campo e na academia com a fisioterapia.
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