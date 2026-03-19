Jogadores do Flamengo reunidos no gramado - Adriano Fontes / Flamengo

Jogadores do Flamengo reunidos no gramadoAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 19/03/2026 17:21

Rio - O Flamengo divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Remo, válida pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Leonardo Jardim ainda não contará com Bruno Henrique, atacante que está em tratamento por causa de uma pubalgia. O camisa 27 já iniciou as

Por outro lado, o treinador contará com o retorno de Nico De La Cruz. O uruguaio foi desfalque no último jogo, diante do Botafogo, por causa do gramado sintético.

Flamengo e Remo vão se enfrentar nesta quinta-feira (19), a partir das 20h, no Maracanã. A partida é válida pela sétima rodada do Brasileirão.

Veja os relacionados

GOLEIROS: Andrew, Dyogo Alves e Rossi.

DEFENSORES: Alex Sandro, Ayrton Lucas, Danilo, Emerson Royal, Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Vitão.

MEIAS: Carrascal, De Arrascaeta, De La Cruz, Erick Pulgar, Evertton Araújo, Jorginho e Lucas Paquetá.

ATACANTES: Everton Cebolinha, Luiz Araújo, Pedro, Plata, Samuel Lino e Wallace Yan.

Confira os relacionados do Mengão para a partida diante do Remo, pelo Brasileirão! #Relacionados #FLAxREM



INGRESSOS



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DM Rubro-Negro

O clube também atualizou as situações de jogadores que estão no Departamento Médico. São eles Bruno Henrique, que trata de uma pubalgia, e Saúl, que passou por uma cirurgia no calcanhar esquerdo no começo do ano. Confira abaixo o boletim de imprensa:

BRUNO HENRIQUE

Jogador está em tratamento com o Departamento Médico do clube por conta de uma pubalgia. Iniciou atividades de fisioterapia em campo nesta semana.



SAÚL

O meia segue avançando no processo de recuperação após procedimento cirúrgico realizado no calcanhar esquerdo. Intercala atividades em campo e na academia com a fisioterapia.