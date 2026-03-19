Leonardo Jardim em treino do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Leonardo Jardim em treino do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 19/03/2026 12:15 | Atualizado 19/03/2026 13:15

Rio - Atual treinador do Flamengo, Leonardo Jardim, por pouco não chegou ao clube em 2020. Depois que Jorge Jesus acertou com o Benfica, na metade daquela temporada, o Rubro-Negro chegou a ter um acordo alinhado com o técnico, porém, uma confusão no orçamento acabou mudando a situação.

"Na saída do Jorge Jesus. Nós tínhamos um técnico já delineado, o que seria, qual caminho a gente ia tomar, e 10 dias depois, depois de estarmos com orçamento para contratar esse técnico, dois dias antes da viagem foi-me passado que a gente não poderia ter o mesmo orçamento", disse Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo na ocasião, em entrevista à "ESPN".

Braz contou que a questão da pandemia acabou prejudicando a situação. O Flamengo contratou Domènec Torrent, que acabou demitido pouco tempo depois, e posteriormente fechou com Rogério Ceni.

"O problema não foi esse (corte de orçamento), o problema é que a gente tinha um determinado orçamento, também vou ser justo, a gente estava ali na pandemia, uma imprevisibilidade danada, porque você fazer esse recorte agora é talvez injusto com quem cortou. Vou me submeter ao erro de não ter feito um pouquinho mais de jogo duro. A gente tem esse orçamento pelo Jorge Jesus, o orçamento já estava posto, nós já tínhamos feito a proposta para o Jorge Jesus… quando ele sai, a gente continuava aquele orçamento durante o ano", contou.