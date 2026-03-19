Flamengo e Remo se enfrentam nesta quinta-feira (19), às 20h, no Maracanã, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro, que caiu momentaneamente uma posição na tabela após a vitória do Coritiba contra o Mirassol nesta quarta-feira (18), quer os três pontos para voltar à zona de classificação para a Libertadores, enquanto o time paraense amarga a vice-lanterna e busca a primeira vitória na competição.
Onde assistir
O jogo será transmitido no Premiere (pay-per-view).
Como chega o Rubro-Negro
Embalado pelos bons resultados nos seus três primeiros jogos pelo clube, o técnico Leonardo Jardim pode repetir o time que venceu o Botafogo na última rodada, com as inclusões dos uruguaios Arrascaeta e De la Cruz. Saúl e Bruno Henrique seguem no departamento médico.
Sendo assim, o Flamengo pode ir a campo com: Rossi; Royal (Varela), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho, Paquetá; Arrascaeta (Carrascal), Lino (Cebolinha) e Pedro.
O técnico Léo Condé não terá o atacante Eduardo Melo e os laterais João Lucas e Sávio, todos lesionados. O meia Patrick de Paula, no entanto, fará seu retorno após ter cumprido suspensão na partida contra o Coritiba.
Portanto, a escalação do clube paraense deve ser: Marcelo Rangel, Marcelinho, Marllon, Tchamba e Kayky; Picco, Zé Ricardo, Patrick, Vitor Bueno; Jajá, Alef Manga.
Arbitragem
Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (MG) Auxiliares: Neuza Ines Back (SP) e Carlos Eduardo Ribeiro Santos (MT) VAR: Daiane Muniz (SP)
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