Lorran pode reforçar elenco de Leonardo Jardim no segundo semestre - Divulgação/Pisa Sporting Club

Lorran pode reforçar elenco de Leonardo Jardim no segundo semestre Divulgação/Pisa Sporting Club

Publicado 19/03/2026 17:20

Rio - O Flamengo pode ganhar um reforço para o elenco na segunda metade da temporada. Trata-se de Lorran, joia do Rubro-Negro, que atualmente está emprestado ao Pisa, da Itália.

Com 19 anos, o meia-atacante está no futebol italiano desde setembro de 2025. Depois de jogar poucos minutos por lá, o Pisa não deve exercer a opção de compra para contar com Lorran em definitivo. O valor foi fixado pelo Flamengo em 4 milhões de euros.

Pelo empréstimo, o Rubro-Negro recebeu 500 mil euros (R$ 3 milhões) e incluiu no contrato que o Pisa teria a obrigação de compra do jogador, caso ele participasse de metade das partidas disputadas pela equipe.

Nestes sete meses emprestado ao Pisa, Lorran atuou em nove partidas, sendo apenas uma como titular, válida pela Copa da Itália. O meia marcou o único gol pela equipe contra o Napoli, na sua estreia. Porém, soma uma média baixa, de pouco mais de 16 minutos por jogo.

Em janeiro, o técnico Gilardino deu uma declaração polêmica sobre o desempenho da joia rubro-negra.

"Estou com ele todos os dias durante os treinos. Esses jogadores têm algo diferente em termos de técnica, garra e intuição, mas precisamos eliminar um pouco da preguiça deles, que é o aspecto mais importante. Se ele conseguir se livrar dessa preguiça, fará grandes coisas".

Em 2023, Lorran se tornou o jogador mais jovem a marcar pelo profissional do Flamengo, com pouco mais de 16 anos.

