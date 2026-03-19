Lorran pode reforçar elenco de Leonardo Jardim no segundo semestre Divulgação/Pisa Sporting Club
Com poucos minutos na Europa, joia da base pode voltar ao Flamengo no meio do ano
Meia-atacante está emprestado ao Pisa, da Itália
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Clube inglês avalia contratar zagueiro do Flamengo no meio do ano
Rubro-Negro, entretanto, segue com ideia de só negociar titular com pagamento de multa
'Confusão no orçamento' impediu que Leonardo Jardim chegasse no Flamengo em 2020, revela Marcos Braz
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