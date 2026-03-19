A trajetória de Yuri César no futebol dos Emirados Árabes ganhou um capítulo especial. Após seis temporadas no Shabab Al-Ahli, o atacante revelado pelo Flamengo foi chamado pela primeira vez para defender a seleção do país.
Naturalizado recentemente, o jogador de 25 anos está entre os convocados para o amistoso contra a Armênia, marcado para o dia 26 de março. A expectativa é de que ele faça sua estreia logo nesta primeira oportunidade.
"Estou muito feliz e realizado com essa convocação. É um momento muito especial na minha carreira e fruto de muito trabalho ao longo desses anos aqui nos Emirados. Sempre busquei evoluir e dar o meu melhor dentro de campo. E ser lembrado pela seleção é uma honra enorme", disse.
Leia mais: 'Confusão no orçamento' impediu que Leonardo Jardim chegasse no Fla em 2020

Bons números em cinco anos nos Emirados Árabes

Yuri atingiu recentemente a marca de 200 jogos como profissional, sendo quatro pelo Flamengo no Campeonato Carioca de 2020. No mesmo ano, foi emprestado ao Fortaleza até ser negociado em definitivo ao Al-Ahli no início de 2021.
Flamengo x Remo: onde assistir, escalações e arbitragem
No clube árabe, tornou-se ídolo e já soma 157 partidas, com 33 gols marcados e 20 assistências, além de sete títulos conquistados.
"Vou seguir trabalhando forte para representar bem o país e aproveitar essa oportunidade da melhor forma possível", completou.