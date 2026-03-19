Samuel Lino marcou na vitória do Flamengo sobre o Remo - Daniel Ramalho / AFP

Samuel Lino marcou na vitória do Flamengo sobre o RemoDaniel Ramalho / AFP

Publicado 19/03/2026 22:30

Rio - Samuel Lino recuperou a confiança e voltou a brilhar. Aplaudido pela torcida após marcar na vitória do Flamengo sobre o Remo por 3 a 0 , nesta quinta-feira (19), no Maracanã, pela 7ª rodada do Brasileirão, o atacante celebrou a fase artilheira e vê o time no caminho certo com o técnico Leonardo Jardim.

"Fico feliz por estar conseguindo ajudar o Flamengo, isso é o mais importante. Depois de uma temporada de muitas conquistas boas e um começo que não foi da forma como esperávamos, sabíamos que as coisas iam se encaixar em algum momento. Estamos em um bom caminho e temos que continuar", disse.

Samuel Lino marcou pelo segundo jogo consecutivo, além de participar diretamente de gol pela terceira partida seguida. Em 2026, o atacante já soma quatro gols e quatro assistências em 15 jogos, sendo o vice-artilheiro do Flamengo e o garçom.



Contratado no ano passado, Samuel Lino custou 22 milhões de euros (R$ 143 milhões) e chegou como o reforço mais caro da história do Flamengo. Na primeira temporada, disputou 33 jogos, com quatro gols e duas assistências. O atacante teve dificuldades com adaptação e sofreu com oscilações.

Com a vitória, o Flamengo subiu para o quarto lugar e chegou a 13 pontos, apenas três atrás do líder (com um jogo a menos). O Rubro-Negro volta a campo no próximo domingo (22), às 20h30 (de Brasília), contra o Corinthians, na Neo Química Arena, pela 8ª rodada do Brasileirão.