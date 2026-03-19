Flamengo venceu Remo por 3 a 0, no Maracanã - Gilvan de Souza / Flamengo

Flamengo venceu Remo por 3 a 0, no MaracanãGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 19/03/2026 21:57

Rio - Em ritmo de treino, o Flamengo conquistou a terceira vitória seguida sob o comando do técnico Leonardo Jardim. Sem dificuldades, o Rubro-Negro venceu o Remo por 3 a 0, nesta quinta-feira (19), no Maracanã, pela 7ª rodada do Brasileirão. Léo Ortiz, Samuel Lino e Luiz Araújo marcaram os gols.

Com a vitória, o Flamengo subiu para o quarto lugar e chegou a 13 pontos, apenas três atrás do líder (com um jogo a menos). O Rubro-Negro volta a campo no próximo domingo (22), às 20h30 (de Brasília), contra o Corinthians, na Neo Química Arena, pela 8ª rodada do Brasileirão.

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Flamengo domina do início ao fim e vence sem dificuldades



O Flamengo teve o controle das ações no primeiro tempo. Em ritmo de treino de ataque contra defesa, o Rubro-Negro teve mais de 70% de posse de bola, mas teve dificuldades para transformar o volume em chances. Ao todo, foram quatro finalizações e apenas uma certa: o gol de Léo Ortiz, aos 19 minutos.

O principal motivo para o Flamengo não conseguir transformar o volume em chances foi a falta de velocidade na troca de passes. A transição lenta facilitou a marcação do Remo, que jogou com a linha baixa e apostou nos contra-ataques. O time paraense, no entanto, no máximo finalizou de longe, mas sem perigo.

Já na etapa final, a postura foi diferente. O Flamengo voltou avassalador e marcou duas vezes em menos de dez minutos para resolver a partida. Logo aos dois minutos, Samuel Lino tabelou com Pedro e ampliou. Na sequência, aos oito, foi a vez do camisa 9 servir Luiz Araújo para marcar o terceiro gol.



Flamengo 3 x 0 Remo

Campeonato Brasileiro - 7ª rodada

Data: 19/03/2026

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Flamengo: Rossi; Emerson Royal (Varela), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Pulgar, Jorginho (Everton) e Arrascaeta (Lucas Paquetá); Luiz Araújo, Samuel Lino (Carrascal) e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim

Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Kayky Almeida; Picco (José Welison), Zé Ricardo (Jáderson), Patrick de Paula (Gabriel Taliari) e Vitor Bueno (Yago Pikachu); Alef Manga e Jajá (Patrick). Técnico: Léo Condé

Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (MG)

Auxiliares: Neuza Ines Back (SP) e Carlos Eduardo Ribeiro Santos (MT)

VAR: Daiane Muniz (SP)

Gols: Léo Ortiz, aos 19' do 1ºT (1-0); Samuel Lino, aos 2' do 2ºT (2-0); Luiz Araújo, aos 8' do 2ºT (3-0)

Cartões amarelos: Léo Pereira, Pulgar (FLA); José Welison, Patrick de Paula (REM)

