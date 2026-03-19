Luiz Eduardo Baptista, o Bap, é o presidente do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Luiz Eduardo Baptista, o Bap, é o presidente do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 19/03/2026 22:55 | Atualizado 19/03/2026 22:59

Rio - Em meio a indefinição sobre o futuro de Bruno Henrique no Flamengo, o presidente Luiz Eduardo Baptista se manifestou publicamente nesta quinta-feira (19), em Luque, no Paraguai, antes do sorteio da fase de grupos da Libertadores. Em entrevista à "Paramount", o mandatário rubro-negro defendeu a permanência do camisa 27 até se aposentar.

"A intenção do Flamengo é ficar com o Bruno Henrique até quando ele queira jogar bola. Para além disso (dos títulos), ele tem um amadorismo na alma que nos encanta, para além do que o torcedor vê em campo. É um cara muito importante para o elenco. É um jogador que incorpora na essência aquilo que a gente acredita que sejam os valores rubro-negros. O lugar dele é aqui", disse Bap.

Nos últimos dias, Bruno Henrique se manifestou nas redes sociais e revelou que ainda não houve reunião com seu empresário, após surgir especulações de divergências para a renovação. O atacante renovou pela última vez em 2023 e passou a ter um dos maiores salários do elenco na época. O jogador, no entanto, não deseja reduzir o salário para continuar, segundo o "ge".

Contratado em 2019, Bruno Henrique se tornou o jogador mais vitorioso da história do Flamengo ao lado de Arrascaeta, com 18 títulos. O atacante, de 35 anos, tem contrato até o fim deste ano e soma 350 jogos, 112 gols e 60 assistências. O jogador se recupera de um problema físico no púbis e não atua desde o dia 26 de fevereiro, contra o Lanús, da Argentina, no Maracanã, pela Recopa.