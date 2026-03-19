Momento em que Pablo Lúcio faz um golaço na semifinal - Reprodução/Flamengo TV

Momento em que Pablo Lúcio faz um golaço na semifinalReprodução/Flamengo TV

Publicado 19/03/2026 17:58

Equador - O sonho de ser tri da Libertadores sub-20 segue vivo para o Flamengo , que garantiu vaga na decisão nesta quinta-feira (19). Atual bicampeão, o Rubro-Negro avançou ao vencer o Olimpia por 2 a 1 no Estádio Banco Guayaquil, pela semifinal da competição. Ryan Roberto e Pablo Lúcio fizeram os gols do Fla. Barone marcou para os paraguaios.

Na grande final, os Garotos do Ninho vão enfrentar o Santiago Wanderers, que superou o Palmeiras. A decisão está prevista para acontecer no domingo (22).

Na partida desta quinta (19), o Rubro-Negro abriu o placar com Ryan Roberto. A joia limpou a marcação invadindo a área pelo lado direito e chutou forte para colocar o Flamengo em vantagem, aos 12 minutos do primeiro tempo.



A resposta do Olimpia veio rapidamente. O árbitro viu falta de Daniel Sales dentro da área e assinalou o pênalti para os paraguaios. Barone foi para a cobrança e deixou tudo igual no marcador, aos 20.

O Flamengo retomou a vantagem aos 28 minutos da etapa complementar. Após cobrança de escanteio, a zaga do Olimpia não conseguiu afastar o perigo, e a bola chegou até Pablo Lúcio. Sem deixar a bola cair, o camisa 8 soltou a bomba e anotou uma pintura em Quito.