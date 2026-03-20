O Mais Querido estreia na Libertadores na semana do dia 7 de abril, na altitude - Gilvan de Souza/Flamengo

O Mais Querido estreia na Libertadores na semana do dia 7 de abril, na altitudeGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 20/03/2026 16:10 | Atualizado 20/03/2026 16:19

grupos da Libertadores da América. Após a partida, os jogadores do Rubro-Negro descobriram seus adversários e demonstraram confiança na equipe, mas pregaram respeito. Rio - Enquanto o Flamengo vencia o Remo por 3 a 0, na última quinta-feira (19), no Maracanã, a Conmebol sorteava os. Após a partida, os jogadores do Rubro-Negro descobriram seus adversários e demonstraram confiança na equipe, mas pregaram respeito.

O Flamengo caiu na mesma chave do Estudiantes-ARG, Cusco-PER e Independiente Medellín-COL. O lateral-direito Emerson Royal contou que conferiu o grupo no vestiário e reconheceu a dificuldade dos adversários. O jogador ainda chamou a atenção para o jogo contra o Cusco, no Peru, que tem altitude de 3.400 metros.

"É um grupo muito difícil, como qualquer outro grupo. Libertadores é muito difícil, a gente sabe da dificuldade. Tem jogo na altitude também, mas a gente é o Flamengo e estamos preparados para fazer o nosso melhor dentro dessa competição", declarou.

autor de um dos gols da vitória do Flamengo sobre o Remo. O atacante menosprezou comparações entre os grupos e demonstrou seriedade para defender o título. Outro que comentou o grupo da Libertadores na saída do estádio foi Luiz Araújo,. O atacante menosprezou comparações entre os grupos e demonstrou seriedade para defender o título.

"Muda nada. Acho que isso do grupo menos fácil ou mais difícil fica para vocês (imprensa). Para nós, a gente encara todos os adversários como o mais difícil. Vamos dar nosso máximo e encarar com seriedade, como se fosse uma final. Somos os atuais campeões e vamos entrar com tudo para levar mais uma taça", declarou.

O Flamengo estreia na Libertadores na semana do dia 7 de abril, contra o Cusco-PER, na altitude da cidade que leva o nome do time. A equipe peruana manda suas partidas no Estádio Inca Garcilaso de la Vega, a aproximadamente 3.400 metros acima do nível do mar.