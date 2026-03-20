Calleri está na mira do Flamengo - Mauro Pimentel/AFP

Calleri está na mira do FlamengoMauro Pimentel/AFP

Publicado 20/03/2026 13:13

Rio - Em busca de um centroavante como prioridade para a janela do meio do ano, o Flamengo monitora Calleri, de 32 anos, do São Paulo, mas não tem o argentino como prioridade. De acordo com a "ESPN", o Rubro-Negro pode desembolsar até 30 milhões de euros (R$ 183 milhões) em algum atleta para o setor.

No começo do ano, a grande obsessão foi Kaio Jorge, mas o Cruzeiro fechou às portas para o Flamengo e renovou o contrato com o artilheiro do último Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro acabou não buscando outras opções.

O nome de Richarlison, do Tottenham, era uma das alternativas e contava com a simpatia de Filipe Luís, ex-treinador do Flamengo. Agora, com Leonardo Jardim uma nova avaliação será feita sobre o setor.

O Rubro-Negro também deve ter saídas no meio da temporada. Cerca de três jogadores tem recebido consultas de clubes europeus e podem deixar o clube carioca.