Calleri está na mira do FlamengoMauro Pimentel/AFP
Flamengo monitora Calleri e pode investir R$ 183 milhões em novo centroavante
Rubro-Negro deve ter saída de até três jogadores no meio do ano
Plata é convocado pelo Equador e pode desfalcar o Flamengo
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