Calleri está na mira do FlamengoMauro Pimentel/AFP

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Rio - Em busca de um centroavante como prioridade para a janela do meio do ano, o Flamengo monitora Calleri, de 32 anos, do São Paulo, mas não tem o argentino como prioridade. De acordo com a "ESPN", o Rubro-Negro pode desembolsar até 30 milhões de euros (R$ 183 milhões) em algum atleta para o setor.
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No começo do ano, a grande obsessão foi Kaio Jorge, mas o Cruzeiro fechou às portas para o Flamengo e renovou o contrato com o artilheiro do último Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro acabou não buscando outras opções.
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O nome de Richarlison, do Tottenham, era uma das alternativas e contava com a simpatia de Filipe Luís, ex-treinador do Flamengo. Agora, com Leonardo Jardim uma nova avaliação será feita sobre o setor.
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O Rubro-Negro também deve ter saídas no meio da temporada. Cerca de três jogadores tem recebido consultas de clubes europeus e podem deixar o clube carioca.
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Calleri está na mira do Flamengo
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