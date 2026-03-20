Gonzalo Plata em ação pelo Flamengo diante do Sampaio Corrêa, no MaracanãAdriano Fontes / Flamengo
Os jogos da seleção equatoriana serão no dia 27, contra Marrocos, e no dia 31, diante da Holanda, ambos na Europa. A convocação pode impactar o planejamento do clube, principalmente pelo curto intervalo entre o segundo amistoso e a retomada do Campeonato Brasileiro. Com isso, existe a possibilidade de o atacante não estar à disposição para o confronto contra o Bragantino, válido pela nona rodada.
Outros nomes do futebol brasileiro também foram convocados, como Félix Torres, que está no Internacional, além de Alan Franco e Alan Minda, do Atlético-MG.
O Flamengo soma cinco convocados nesta Data Fifa. Alex Sandro, Léo Pereira e Danilo foram chamados para a seleção brasileira, enquanto Jorge Carrascal foi convocado para a seleção colombiana. Esses nomes também podem ser desfalques contra o Bragantino.
Em quarto lugar no Brasileirão, o Flamengo volta a campo no próximo domingo (22), às 20h30 (de Brasília), contra o Corinthians, na Neo Química Arena, pela oitava rodada. Desde a chegada de Leonardo Jardim, são quatro jogos, com três vitórias e um empate, além do título carioca.
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