Leonardo Jardim em treino do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

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Rio - O Flamengo divulgou, na noite deste sábado (21), a lista de relacionados para a partida diante do Corinthians. Bruno Henrique, Saúl, Gonzalo Plata, Gonzalo Plata, Léo Pereira e Erick Pulgar estão fora.
Bruno Henrique está em tratamento por causa de uma pubalgia. Já Saúl ainda não estreou na temporada por causa de uma cirurgia no calcanhar esquerdo, no início do ano. O clube não explicou a ausência de Plata, o que indica opção técnica. Já Léo Pereira e Erick Pulgar cumprem suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo.
As duas equipes vão medir forças no domingo (22), a partir das 20h30, na Neo Química Arena. A partida é válida pela oitava rodada do Brasileirão.
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Veja a lista

GOLEIROS: Andrew, Dyogo Alves e Rossi;
DEFENSORES: Alex Sandro, Ayrton Lucas, Danilo, Emerson Royal, Guillermo Varela, Léo Ortiz e Vitão;
MEIO-CAMPISTAS: Carrascal, De Arrascaeta, De La Cruz, Evertton Araújo, Jorginho e Lucas Paquetá;
ATACANTES: Everton Cebolinha, Luiz Araújo, Pedro, Samuel Lino e Wallace Yan.