Prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere é torcedor do Flamengo - Reprodução do X

Prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere é torcedor do FlamengoReprodução do X

Publicado 21/03/2026 14:54

Vasco e garantiu continuar com o apoio dado por seu antecessor, Eduardo Paes.

Novo prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere publicou um recado para flamenguistas e vascaínos na manhã deste sábado (21). O político tratou os projetos de estádios de Flamengo

Atenção Vascaínos ! Como Flamenguista prometo retribuir o mesmo amor que o vascaíno Prefeito @eduardopaes teve conosco ao não medir esforços para viabilizar o terreno do Gasômetro para o Flamengo. Também não medirei esforços para avançar com a operação que vai permitir a reforma… https://t.co/t7nMyhyGxT — Eduardo Cavaliere (@CavaliereRio) March 21, 2026

Além disso, Cavaliere apresentou uma atualização importante em relação ao terreno do Gasômetro, adquirido pelo Flamengo para a construção do estádio. Uma reunião entre ele, Paes, o presidente do Brasil, Lula, e a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck confirmou a manutenção da cessão do local para o clube.



Governo federal passou a cobrar ações, sob o risco de pegar de volta o terreno, que pertencia à Caixa Econômica e foi comprado por R$138,2 milhões exclusivamente para a construção do estádio.

O tema voltou à tona após declarações do atual presidente rubro-negro, Luiz Eduardo Baptista, praticamente descartar a continuidade do projeto pelos próximos anos . Diante dessa possibilidade, o, que pertencia à Caixa Econômica e foi comprado por R$138,2 milhões exclusivamente para a construção do estádio.

"Fechamos o acordo que envolve Prefeitura, Governo Federal e AGU (Advocacia-Geral da União) - ou seja: terreno do Gasômetro garantido para o Flamengo sem qualquer risco. O deputado Pedro Paulo vai dar mais detalhes do acordo!", escreveu na postagem.



"não medirei esforços para avançar com a operação que vai permitir a reforma integral". Atualmente, o Vasco encontra

Em relação à reforma de São Januário, Eduardo Cavaliere afirmou que. Atualmente, o Vasco encontra dificuldades para sacramentar a venda do potencial construtivo de sua sede e reabriu concorrência para encontrar novos interessados.

É com esse valor, em torno de R$ 500 milhões que o clube pretende começar e realizar parte das obras. Em paralelo, representantes do Cruz-Maltino e da Prefeitura do Rio discutem questões do projeto no entorno de São Januário, com melhoria de ruas, transporte, entre outros.