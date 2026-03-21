Eduardo Cavaliere postou foto com casaco do Flamengo ao lado de Eduardo Paes - Reprodução do X

Eduardo Cavaliere postou foto com casaco do Flamengo ao lado de Eduardo PaesReprodução do X

Publicado 21/03/2026 12:53

desde Jamil Haddad, em 1983.

Um dia após assumir a Prefeitura do Rio , Eduardo Cavaliere tratou de fazer uma homenagem ao seu clube de coração. Ele postou duas fotos vestindo um casado do Flamengo, que não tinha um prefeito da cidade como torcedores

Além das fotos, Cavaleiri deu saudações rubro-negras aos cariocas nas redes sociais, o que lhe rendeu um bronca bem-humorada de Eduardo Paes.



"Traição mais rápida da política nacional, meus amigos…Lamentável!", brincou Paes, ao compartilhar a postagem do seu então vice.

Para qual time torciam os últimos prefeitos do Rio

O agora ex-prefeito é torcedor do Vasco e estava no quarto mandato. Antes deles, a prefeitura do Rio contou com quatro torcedores do Botafogo e um do Fluminense.



Marcello Alencar (1983-1986 e 1989-1992), Saturnino Braga (1986 e 1988), Cesar Maia (1993-1996, 2001-2004 e 2005-2008) e Marcello Crivella (2017-2020) eram botafoguenses. Já Luiz Paulo Conde (1997-2000), tricolor.



Último torcedor do Flamengo no cargo, Jamil Haddad teve passagem rápida, de 15 de março de 1983 até 5 de dezembro do mesmo ano. O ex-deputado estadual da Guanabara cassado pela ditadura, foi indicado pelo governador Leonel Brizola, mas renunciou o cargo por discordar do projeto político pelo seu então partido, o PDT.