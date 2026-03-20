Emerson Royal em ação no jogo entre Flamengo e RemoGilvan de Souza/Flamengo
Royal valoriza mais um jogo de baliza zero do Flamengo e revela orientação de Jardim
Rubro-Negro venceu o Remo por 3 a 0 no Maracanã
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Defesa do Flamengo passa mais um jogo sem sofrer gol e se consolida como pilar do time
No início da partida contra o Remo, setor teve problemas ao sofrer contra-ataques, mas se recuperou
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