Emerson Royal em ação no jogo entre Flamengo e Remo - Gilvan de Souza/Flamengo

Emerson Royal em ação no jogo entre Flamengo e RemoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 20/03/2026 16:30

Rio - O Flamengo disputou a quarta partida sob o comando de Leonardo Jardim e, mais uma vez, não sofreu gol . Após a vitória sobre o Remo por 3 a 0 no Maracanã, na quinta-feira (19), Emerson Royal revelou que o treinador já falou com o time sobre tentar passar o máximo de partidas sem ser vazado. O lateral também valorizou o esforço de todo o grupo por essa sequência.

"A gente vem trabalhando essa parte defensiva. Era uma coisa que estava incomodando um pouco, a gente tinha tomado alguns gols. Foi uma das coisas que ele falou para gente, que tinha que diminuir esse número de gols e tentar passar o número máximo de jogos sem tomar gols", disse Emerson Royal, na zona mista.

"A gente vem trabalhando em conjunto defensivamente. Nós baixamos o bloco e todo mundo está ajudando a defender, os atacantes, meias... Isso é muito importante. Às vezes falamos da parte defensiva e achamos que é só a linha de quatro e os dois volantes, mas todo mundo é importante nessa fase. Acredito que é um mérito dele, mas também do time pelo esforço que vem fazendo", completou.

O primeiro jogo de Leonardo Jardim à frente no Flamengo foi na final do Campeonato Carioca, diante do Fluminense. Após um empate sem gols nos pênaltis, o Rubro-Negro levou a melhor por 5 a 4 nos pênaltis. Na sequência, o Fla engatou vitórias sobre Cruzeiro (2 a 0), Botafogo (3 a 0) e Remo (3 a 0).

Conversa com Jardim

Após um dos gols do Flamengo no triunfo sobre o Remo, Leonardo Jardim conversou com Emerson Royal na beira do campo. Durante a entrevista, o lateral-direito revelou qual foi o tema do papo.

"Ele estava acertando um posicionamento nosso. A nossa estratégia era para que eu estivesse mais perto do Luiz Araújo, de fazer uma tabela com ele ou achar o Pedro por dentro. Muitas vezes estava ficando longe, porque às ele fazia um movimento já no espaço e eu estava um pouco sem opção. Só estava falando isso, para continuar buscando a tabela. Tinha acabado de fazer uma jogada com o Arrascaeta de linha de fundo. Era para continuar tentando essa jogada", contou o lateral.