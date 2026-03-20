Alexander Medina, técnico do Estudiantes, um dos rivais do Flamengo no grupo A - Reprodução / Instagram

Alexander Medina, técnico do Estudiantes, um dos rivais do Flamengo no grupo AReprodução / Instagram

Publicado 20/03/2026 09:38

Rio — O Flamengo conheceu os seus adversários do grupo A da Libertadores na noite desta quinta-feira (19), em sorteio realizado na sede da Conmebol, no Paraguai. O Rubro-Negro enfrentará o Estudiantes, um rival conhecido, o Independiente Medellín, time tradicional da Colômbia, e Cusco, equipe peruana sediada em uma cidade com mais de 3 mil metros de altitude. Confira detalhes dos clubes a seguir.

Estudiantes

O Estudiantes, rival mais tradicional do grupo, já conquistou quatro títulos da Libertadores. Atualmente, é comandado por Alexander Medina, ex-técnico do Internacional, contratado no fim de fevereiro para substituir Eduardo Domínguez. O novo treinador está com duas vitórias e duas derrotas em quatro jogos.



O clube enfrentou o Flamengo na Libertadores 2025, e o Rubro-Negro só conseguiu avançar nos pênaltis, após vencer no Maracanã por 2 a 1 e perder de 1 a 0 na Argentina. Em comparação ao ano passado, a equipe perdeu os jogadores Medina e Ascacibar, considerados pilares do time, e conta com a experiência do goleiro Muslera como referência técnica.

Independiente Medellín

Campeão colombiano seis vezes, o Independiente Medellín é comandado desde 2024 pelo técnico Alejandro Restrepo, que tem passagens por clubes do futebol sul-americano como Atlético Nacional e Allianza Lima.



Atualmente, a equipe está na 14ª colocação do Campeonato Colombiano, com três vitórias, quatro empates e quatro derrotas, além de 15 gols marcados e 15 sofridos. O time tem jogadores como os meias Francisco Chaverra e Alexis Serna, mas o destaque é Francisco Fydriszewski, atacante que já vestiu a camisa do San Lorenzo e Barcelona de Guayaquil.

Cusco

Embora seja o adversário menos tradicional do grupo, com apenas duas participações na Libertadores em 2013 e 2014, quando o seu nome era Real Garcilaso, o grande desafio em enfrentar o Cusco é a altitude na cidade, que tem o mesmo nome do time, localizada a uma altura de 3,5 mil metros acima do nível do mar.



O time conseguiu a vaga ao ser vice-campeão do Peru em 2025. Agora, sob o comando do técnico de Miguel Condelli, que já dirigiu clubes tradicionais como o Emelec e Universidad Católica, a equipe busca surpreender na competição.