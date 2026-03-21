Freytes em treino do Fluminense no CT Carlos Castilho - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Freytes em treino do Fluminense no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 21/03/2026 14:20

Rio - O Fluminense divulgou a lista de relacionados para enfrentar o Atlético-MG e confirmou o retorno de Freytes. As duas equipes vão medir forças neste sábado (21), a partir das 18h30, no Maracanã, pela oitava rodada do Brasileirão.

Freytes teve um corte na testa durante a vitória do Fluminense sobre o Athletico-PR por 3 a 2, no último domingo. Após a partida, ele recebeu oito pontos e desfalcou o time no clássico com o Vasco, na quarta-feira, para evitar impacto na região.



Matheus Reis (entorse no joelho direito), Facundo Bernal (lesão parcial do ligamento cruzado posterior do joelho direito) e Nonato (entorse no tornozelo direito) seguem fora.

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GOLEIROS: Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes.

DEFENSORES: Freytes, Guga, Guilherme Arana, Ignacio, Igor Rabello, Jemmes, Millán, Renê e Samuel Xavier.

MEIO-CAMPISTAS: Alisson, Hércules, Lucho Acosta, Martinelli, Otávio e Paulo Henrique Ganso.

ATACANTES: Canobbio, Castillo, John Kennedy, Kevin Serna, Savarino e Soteldo.