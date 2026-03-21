Contratação mais cara do Tricolor: Castillo fez o único gol do dueloLucas Merçon/Fluminense FC

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Rio - O Fluminense venceu o Atlético-MG por 1 a 0 no Maracanã, na noite deste sábado (21), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Rodrigo Castillo, um dos reforços do clube, aproveitou a oportunidade como titular e anotou seu primeiro gol com a camisa do Flu. O Galo cresceu na reta final de partida e teve chances de empatar, mas o Tricolor conseguiu segurar o resultado.
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Martinelli em ação pelo Fluminense no jogo contra o Atlético-MG - Marina Garcia / Fluminense F.C.
Fluminense x Atlético-MG - 21/03/2026 Rio de Janeiro, Brasil - 21/03/2026 - Estádio Maracanã. Fluminense enfrenta o Atlético-MG esta noite no Maracanã pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026. FOTO: MARINA GARCIA / FLUMINENSE F.C. - MARINA GARCIA / FLUMINENSE F.C.
Fluminense x Atlético-MG - 21/03/2026 Rio de Janeiro, Brasil - 21/03/2026 - Estádio Maracanã. Fluminense enfrenta o Atlético-MG esta noite no Maracanã pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026. FOTO: MARINA GARCIA / FLUMINENSE F.C. - MARINA GARCIA / FLUMINENSE F.C.
Fluminense x Atlético-MG - 21/03/2026 Rio de Janeiro, Brasil - 21/03/2026 - Estádio Maracanã. Fluminense enfrenta o Atlético-MG esta noite no Maracanã pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026. FOTO: MARINA GARCIA / FLUMINENSE F.C. - MARINA GARCIA / FLUMINENSE F.C.
Rio de Janeiro, Brasil - 21/03/2026 - Estádio Maracanã. Fluminense enfrenta o Atlético-MG esta noite no Maracanã pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026. FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C. IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club.É obrigatório mencionar o nome do autor ou usar a imagem. . IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. It is mandatory to mention the name of the author or use the image. . IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense FootballClub. És mandatório mencionar el nombre del autor ao usar el imágen. - LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Rio de Janeiro, Brasil - 21/03/2026 - Estádio Maracanã. Fluminense enfrenta o Atlético-MG esta noite no Maracanã pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026. FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C. IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club.É obrigatório mencionar o nome do autor ou usar a imagem. . IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. It is mandatory to mention the name of the author or use the image. . IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense FootballClub. És mandatório mencionar el nombre del autor ao usar el imágen. - LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
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Contratação mais cara do Tricolor: Castillo fez o único gol do duelo - Lucas Merçon/Fluminense FC
Fluminense x Atlético-MG - 21/03/2026 Rio de Janeiro, Brasil - 21/03/2026 - Estádio Maracanã. Fluminense enfrenta o Atlético-MG esta noite no Maracanã pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026. FOTO: MARINA GARCIA / FLUMINENSE F.C. - MARINA GARCIA / FLUMINENSE F.C.
Fluminense x Atlético-MG - 21/03/2026 Rio de Janeiro, Brasil - 21/03/2026 - Estádio Maracanã. Fluminense enfrenta o Atlético-MG esta noite no Maracanã pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026. FOTO: MARINA GARCIA / FLUMINENSE F.C. - MARINA GARCIA / FLUMINENSE F.C.
Com o resultado, o Fluminense chegou aos 16 pontos e aparece em terceiro no momento. Já o Galo tem oito e ocupa a 11ª colocação.
Com a pausa para a Data Fifa, o próximo compromisso da equipe de Zubeldía será apenas em abril. O Tricolor vai enfrentar o Corinthians no dia 1º (quarta-feira), a partir das 21h30, no Maracanã, pela nona rodada do Brasileirão.
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O jogo

As duas equipes fizeram um primeiro tempo de mais equilíbrio no Maracanã. Passado o início morno de partida, o Fluminense viu o Atlético-MG levar perigo com cruzamentos para a área tricolor.
Nesse cenário, o Galo teve uma chance de ouro para abrir o placar. Por volta dos 18 minutos, Hulk fez o cruzamento na medida para Alan Franco, que estava de frente para o gol. O volante, porém, mandou para fora.
O Fluminense também construiu uma ótima oportunidade para finalizar dentro da área. Se o Atlético desperdiçou, o Tricolor aproveitou. Canobbio recebeu a bola pelo lado direito e cruzou para Rodrigo Castillo, que concluiu de cabeça para colocar a equipe de Zubeldía em vantagem, aos 29 minutos.
Após o gol sofrido, o Atlético-MG conseguiu chegar duas vezes com perigo na área do Fluminense, mas não aproveitou para deixar tudo igual.
No segundo tempo, o Tricolor voltou melhor. O Flu não exigiu muito de Everson no retorno do intervalo, mas aparecia mais no ataque e encontrava espaços. O Atlético, por sua vez, mostrava dificuldade para ir ao ataque.
Ao longo do segundo tempo, o técnico Eduardo Domínguez fez mexidas para soltar o time. O Galo, de fato, conseguiu aparecer na frente e equilibrar mais as ações. Por outro lado, ainda faltava criatividade para superar Fábio.
Já na reta final de partida, o Atlético-MG conseguiu crescer na partida, e o Fluminense passou muito perto de levar o empate. Pelos 39 minutos, Hulk recebeu ótimo passe para ficar cara a cara com Fábio, que conseguiu sair para abafar. Cassierra pegou o rebote e finalizou já com o goleiro vendido no lance. No entanto, Jemmes apareceu para salvar quase em cima da linha.
Nos acréscimos, o goleiro Fábio apareceu para salvar o Fluminense e selar a vitória tricolor no Maracanã.