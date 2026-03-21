Contratação mais cara do Tricolor: Castillo fez o único gol do duelo - Lucas Merçon/Fluminense FC

Contratação mais cara do Tricolor: Castillo fez o único gol do dueloLucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 21/03/2026 20:31

Rio - O Fluminense venceu o Atlético-MG por 1 a 0 no Maracanã, na noite deste sábado (21), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Rodrigo Castillo, um dos reforços do clube, aproveitou a oportunidade como titular e anotou seu primeiro gol com a camisa do Flu. O Galo cresceu na reta final de partida e teve chances de empatar, mas o Tricolor conseguiu segurar o resultado.

fotogaleria

Com o resultado, o Fluminense chegou aos 16 pontos e aparece em terceiro no momento. Já o Galo tem oito e ocupa a 11ª colocação.

Com a pausa para a Data Fifa, o próximo compromisso da equipe de Zubeldía será apenas em abril. O Tricolor vai enfrentar o Corinthians no dia 1º (quarta-feira), a partir das 21h30, no Maracanã, pela nona rodada do Brasileirão.

O jogo

As duas equipes fizeram um primeiro tempo de mais equilíbrio no Maracanã. Passado o início morno de partida, o Fluminense viu o Atlético-MG levar perigo com cruzamentos para a área tricolor.

Nesse cenário, o Galo teve uma chance de ouro para abrir o placar. Por volta dos 18 minutos, Hulk fez o cruzamento na medida para Alan Franco, que estava de frente para o gol. O volante, porém, mandou para fora.

O Fluminense também construiu uma ótima oportunidade para finalizar dentro da área. Se o Atlético desperdiçou, o Tricolor aproveitou. Canobbio recebeu a bola pelo lado direito e cruzou para Rodrigo Castillo, que concluiu de cabeça para colocar a equipe de Zubeldía em vantagem, aos 29 minutos.



Após o gol sofrido, o Atlético-MG conseguiu chegar duas vezes com perigo na área do Fluminense, mas não aproveitou para deixar tudo igual.

No segundo tempo, o Tricolor voltou melhor. O Flu não exigiu muito de Everson no retorno do intervalo, mas aparecia mais no ataque e encontrava espaços. O Atlético, por sua vez, mostrava dificuldade para ir ao ataque.

Ao longo do segundo tempo, o técnico Eduardo Domínguez fez mexidas para soltar o time. O Galo, de fato, conseguiu aparecer na frente e equilibrar mais as ações. Por outro lado, ainda faltava criatividade para superar Fábio.

Já na reta final de partida, o Atlético-MG conseguiu crescer na partida, e o Fluminense passou muito perto de levar o empate. Pelos 39 minutos, Hulk recebeu ótimo passe para ficar cara a cara com Fábio, que conseguiu sair para abafar. Cassierra pegou o rebote e finalizou já com o goleiro vendido no lance. No entanto, Jemmes apareceu para salvar quase em cima da linha.

Nos acréscimos, o goleiro Fábio apareceu para salvar o Fluminense e selar a vitória tricolor no Maracanã.