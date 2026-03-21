Martinelli em ação pelo Fluminense no jogo contra o Atlético-MG - Marina Garcia / Fluminense F.C.

Martinelli em ação pelo Fluminense no jogo contra o Atlético-MGMarina Garcia / Fluminense F.C.

Publicado 21/03/2026 21:11





"Estou muito feliz com o meu momento, com o momento do time. Coletivamente, ajuda demais quando o time todo em si, a engrenagem está muito bem, vai sobressair um ou outro jogador. A gente tem os atacantes, nosso meio com o Lucho, o Savarino, que são caras que desequilibram todo o jogo. Mas eu tenho minha cabeça focada aqui. Na hora de Deus, na hora certa, vai acontecer. Então, sigo aqui no Fluminense, sigo focado aqui, que a gente possa buscar os nossos objetivos na temporada".

Rio - Um dos destaques do Fluminense na temporada, Martinelli valorizou o momento que vive e abordou a possibilidade de vestir a camisa da seleção brasileira no futuro. Em entrevista ao 'Prime Video' após a vitória sobre o Atlético-MG por 1 a 0 , o volante destacou que a oportunidade acontecerá "na hora certa" e também deu destaque para o coletivo do Tricolor."Estou muito feliz com o meu momento, com o momento do time. Coletivamente, ajuda demais quando o time todo em si, a engrenagem está muito bem, vai sobressair um ou outro jogador. A gente tem os atacantes, nosso meio com o Lucho, o Savarino, que são caras que desequilibram todo o jogo. Mas eu tenho minha cabeça focada aqui. Na hora de Deus, na hora certa, vai acontecer. Então, sigo aqui no Fluminense, sigo focado aqui, que a gente possa buscar os nossos objetivos na temporada".

O volante também fez uma análise sobre a vitória sobre o Galo. Ele também valorizou o jogo do Fluminense sem sofrer gol.

"A gente sabe que o time deles é uma grande equipe, que não ia ser um jogo fácil aqui. Conseguimos fazer o gol no primeiro tempo. Tivemos outras oportunidades depois de matar o jogo. No final agora, eles tiveram uma chance. Mas a equipe está de parabéns, lutou até o final. A gente saiu sem tomar gol, que é importante para a gente também. Conseguimos marcar um. Então, esses três pontos foram fundamentais para a gente seguir na parte de cima da tabela.