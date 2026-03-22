Ídolo do Fluminense, Germán Cano voltou aos treinos há um mês, mas ainda não foi relacionadoLucas Merçon / Fluminense

Rodrigo Castilho desencantou pelo Fluminense em sua primeira partida como titular, no 1 a 0 sobre o Atlético-MG, e já pode se ver numa concorrência mais acirrada para permanecer no time. Afinal, Luis Zubeldía vive a expectativa de ter o retorno de Germán Cano após a Data Fifa.
O ídolo tricolor está liberado pelo departamento médico desde dia 19 de fevereiro, mas a comissão técnica optou por um período maior de fortalecimento muscular. O jogador de 38 anos, inclusive, sentiu um problema muscular nesta semana e vinha treinando em separado.
Entretanto, Zubeldía acredita que Cano estará pronto para voltar a ser relacionado na partida do Fluminense contra o Corinthians, em 1º de abril, no Maracanã.
"Sim, com certeza, pode esperar. Pode haver alguma modificação (na programação), mas se Deus quiser, estará de volta", disse o técnico.
O atacante argentino ainda não estreou na temporada. Ele sofreu uma lesão no joelho esquerdo no início dos treinos, em janeiro, e passou por artroscopia. Desde então fez o processo de recuperação e agora trabalha com a preparação física para que não tenha mais problemas médicos, o que o atrapalhou nos últimos dois anos.
Cano não entra em campo com a camisa do Fluminense desde 29 de outubro, na vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, no Maracanã.
Germán Cano sofreu entorse no joelho direito durante a pré-temporada, no CT Carlos Castilho