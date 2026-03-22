Contratação mais cara do Tricolor: Castillo fez o único gol do dueloLucas Merçon/Fluminense FC
"A equipe é o mais importante sempre. Hoje jogamos uma partida muito dura, contra uma grande equipe. Tivemos que batalhar. Aproveitei um grande cruzamento do Agustín Canobbio, estou muito feliz com meu primeiro gol. Espero que venham muito mais", disse Castillo.
"Sofremos com um pouco de cansaço da partida anterior, as mudanças deram outra dinâmica ao jogo. Sofremos um pouco no final hoje, não é o que queremos, temos que melhorar alguns aspectos, como terminar as partidas com a bola. Por sorte, temos alguns dias para nos recuperar, descansar a cabeça, o corpo e nos prepararmos para os jogos que vêm. São muitas partidas em poucos dias", completou.
Na ocasião, o gol saiu ainda na primeira etapa. Canobbio recebeu pelo lado direito e cruzou para Castillo, que cabeceou para marcar o único gol da partida. Com a vitória, o Tricolor chegou à terceira colocação, com 16 pontos.
Castillo foi contratado junto ao Lanús em julho de 2025. Pelo clube, marcou 14 gols e deu quatro assistências em 33 jogos, com destaque para os dois gols contra o Flamengo que garantiram o título da Recopa Sul-Americana, no último mês de fevereiro. Na campanha do título da Copa Sul-Americana 2025, o argentino marcou três gols, todos nas semifinais contra a Universidad de Chile.
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