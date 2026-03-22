Contratação mais cara do Tricolor: Castillo fez o único gol do duelo - Lucas Merçon/Fluminense FC

Contratação mais cara do Tricolor: Castillo fez o único gol do dueloLucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 22/03/2026 12:45

Autor do gol da vitória do Fluminense sobre o Atlético Mineiro por 1 a 0, Rodrigo Castillo comentou sobre balançar as redes pela primeira vez com a camisa do Tricolor. Na zona mista, após o apito final, o atacante destacou a importância do gol e valorizou o desempenho coletivo da equipe.





"A equipe é o mais importante sempre. Hoje jogamos uma partida muito dura, contra uma grande equipe. Tivemos que batalhar. Aproveitei um grande cruzamento do Agustín Canobbio, estou muito feliz com meu primeiro gol. Espero que venham muito mais", disse Castillo.



"Sofremos com um pouco de cansaço da partida anterior, as mudanças deram outra dinâmica ao jogo. Sofremos um pouco no final hoje, não é o que queremos, temos que melhorar alguns aspectos, como terminar as partidas com a bola. Por sorte, temos alguns dias para nos recuperar, descansar a cabeça, o corpo e nos prepararmos para os jogos que vêm. São muitas partidas em poucos dias", completou. Leia mais: Martinelli celebra momento e aborda Seleção: 'Na hora certa, vai acontecer' "A equipe é o mais importante sempre. Hoje jogamos uma partida muito dura, contra uma grande equipe. Tivemos que batalhar. Aproveitei um grande cruzamento do Agustín Canobbio, estou muito feliz com meu primeiro gol. Espero que venham muito mais", disse Castillo."Sofremos com um pouco de cansaço da partida anterior, as mudanças deram outra dinâmica ao jogo. Sofremos um pouco no final hoje, não é o que queremos, temos que melhorar alguns aspectos, como terminar as partidas com a bola. Por sorte, temos alguns dias para nos recuperar, descansar a cabeça, o corpo e nos prepararmos para os jogos que vêm. São muitas partidas em poucos dias", completou.