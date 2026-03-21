Arthur Cabral em treino do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Arthur Cabral em treino do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 21/03/2026 13:46 | Atualizado 21/03/2026 19:19

Botafogo e Corinthians não chegaram a um acordo financeiro por Arthur Cabral. Dirigentes dos dois clubes negociaram em uma reunião na sexta-feira (20), mas o alto salário do atacante segue como o principal entrave.



O Timão quer que o Glorioso pague parte dos vencimentos do jogador, estimado acima dd R$ 1 milhão. Essa era a condição para o avanço na proposta por empréstimo com opção de compra ao fim da temporada.



Entretanto, o Botafogo, em princípio, não está disposto a essa possibilidade. A informação é do site 'ge', confirmada por O Dia.



As tratativas ainda não estão encerradas, mas dependem dessa questão do salário para avançarem. Caso contrário, Arthur Cabral seguirá no elenco alvinegro.



Contratado no meio de 2025, o centroavante não teve bom desempenho até o momento, com seis gols e quatro assistências em 40 jogos. Ele custou 15 milhões de euros (cerca de R$ 95 milhões na cotação da época).