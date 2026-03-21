Rio - Botafogo e Red Bull Bragantino se enfrentam neste sábado (21), em partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será às 16h (no horário de Brasília), no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. O Glorioso tenta se reerguer após três derrotas seguidas e sair da zona de rebaixamento.
Onde assistir
O jogo terá transmissão Sportv (TV fechada) e Premiere(par-per-View)
O Bragantino chega em má fase. A equipe não vence há cinco jogos; a última vitória foi contra o Novorizontino, no dia 15 de fevereiro, pelo Campeonato Paulista. No Brasileirão, o último triunfo foi sobre o Atlético Mineiro, no início de fevereiro. Na competição, a equipe ocupa a 12ª colocação, com oito pontos.
Para o duelo, após utilizar um time alternativo contra o Bahia na última quarta-feira (18), a tendência é que o técnico Vagner Mancini retome a formação titular. O lateral-esquerdo Juninho Capixaba e o atacante Lucas Barbosa, que estavam suspensos, retornam à equipe.
O Botafogo chega após derrota fora de casa. A equipe perdeu por 2 a 1 para o Palmeiras na última quarta-feira (18) e acumula três derrotas seguidas. A última vitória no Brasileirão foi sobre o Cruzeiro por 4 a 0, na estreia da competição. Com dois jogos a menos, o Glorioso está na zona de rebaixamento, com três pontos.
Para o confronto, o técnico Martín Anselmi não contará com Cristian Medina, expulso contra o Palmeiras. Por outro lado, Allan, que cumpria suspensão, pode assumir a vaga. O zagueiro Alexander Barboza também deve retornar ao time titular.
Red bull Bragantino x Botafogo
8ª rodada Campeonato Brasileiro
Data e horário: 21/03/2026 - 16h00
Local: Estádio Cícero de Souza Marques
Bragantino: Cleiton; Andrés Hurtado, Alix Vinícius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Gustavinho e Rodriguinho; Henry Mosquera, Lucas Barbosa e Eduardo Sasha. Técnico: Vagner Mancini
Botafogo: Raul; Vitinho, Ferraresi (Bastos), Barboza e Alex Telles; Allan e Danilo; Santi Rodriguez, Montoro e Matheus Martins; Júnior Santos. Técnico: Martín Anselmi
Árbitro: Lucas Casagrande (PR) Assistente 1: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) Assistente 2: Andrey Luiz de Freitas (PR) VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
